南台中家扶招集好物 辦小舖及市集助脫貧

南台中家扶中心培力家長在幸福小舖實習就業。（南台中家扶提供）

2025/07/02 22:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕

南台中家扶中心統計扶助家庭中有近兩成家長有就業需求及困擾，成立幸福小舖協助家長學習職能技巧、累積實務經驗，與職場接軌，開設零售班及水餃班，本月也將再開展裁縫班，輔導學習專業技能，幫助脫貧自立。

南台中家扶中心今年開設零售班，年初招收第一批成員，有5名成員穩定參與其中，將招收第2梯次夥伴並進行培訓課程，內容包括倉儲管理、產品標價、商品上架與展示、門市服務、社群媒體經營等幸福小舖業務，本月將進入小舖實習。

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零售班第一梯次的家長小辰，獨自撫養3名年幼子女，因發生過車禍導致右手無力，經常痠痛，從事外送或打零工維生，小辰參加培訓，也常因孩子教養和照顧問題，影響情緒和出勤，經社工鼓勵及支持，也肯定她的工作能力，已經能穩定出席和投入實習，與人互動時也能展現自信，成為小舖的得力助手。

南台中家扶中開設福呷水餃班16年，已培力超過60名無法穩定就業的家長，目前有7名成員穩定參與，福呷水餃有7種口味，月產1500包，是一顆顆料實味美，充滿勇氣與希望的手工水餃，近期推出福呷水餃體驗營，7月12日也有名額，讓新生報名體驗。

另外中心在今年1月在甘肅路一段71號成立商店幸福小舖，每周一到周六營業，販售全新及二手良品包括家電、廚房用具、兒少書刊、學習用具、玩具、保潔衛浴用品等，以及做為零售班培力扶助家長就業，將在7月4日至11日招集全新與9成新物資，作為義賣與轉贈家庭之用，也將於8月8日至17日舉辦大型好好市集，所得用於推動扶幼工作。

南台中家扶中心培力小辰就職，現在幸福小舖是得力助手（南台中家扶提供）

南台中家扶中心設立幸福小舖販售各種好物，協助家長學習職能技巧，所得做扶幼服務。（南台中家扶提供）

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