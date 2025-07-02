望安將軍大停電 2島陷入黑暗17分鐘

望安大停電，僅剩下超商緊急啟動備用電源發電。（民眾提供）

2025/07/02 21:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南海離島鄉望安鄉，轄管澎湖最多有人離島，今（2）日晚間，突然發生無預警停電，影響望安本島及將軍島1169用戶，2島頓時陷入黑暗中，僅有海上航行漁船燈火及便利商店緊急電源照明，所幸17分鐘就搶修完畢，恢復正常供電。

望安鄉轄管澎湖最多有人島，包括望安本島、將軍島、東吉、東嶼坪、西嶼坪及花嶼等離島，其中台電在望安本島設立發電廠，供應望安、將軍2島用戶民生電力，其餘離島則自營發電，由台電補助油料及人員經費，澎湖縣政府希望台電接管自營發電離島，但因成本過高，至今仍無法實現，所以望安電廠還是僅供電望安及將軍島。

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今日晚間7時58分，望安及將軍突然無預警大停電，由於時值澎湖觀光旺季，不少遊客留宿島上，突如其來大停電，感到相當不便，鄉長許賢德及望安鄉籍澎湖縣議員陳佩真都相當關心停電原因，紛紛向台電詢問，台電也緊急派員進行調查，並解決停電問題。

根據台電表示，望安電廠跳電事故，停電戶數1169戶，望安發電廠因4號機故障，造成2條饋線停電，尚有1條饋線供電中，已緊急啟動2號恢復供電，晚間7時58分跳機，晚間8時15分復電。由於時值澎湖觀光旺季，遊客紛紛前往望安及將軍島上遊玩，因此新近民宿林立，遇到夏季氣溫飆高，導致用電量暴增，才會造成跳電，因此台電也在望安與將軍進行海底電纜鋪設工程，加強穩定性。

望安、將軍無預警大停電，兩島陷入一片漆黑。（民眾提供）

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