為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    酸菜魚為何退流行？ 網2點分析：口味不合

    台灣的酸菜魚餐廳爆發倒閉潮。示意圖，非當事店家。（資料照）

    台灣的酸菜魚餐廳爆發倒閉潮。示意圖，非當事店家。（資料照）

    2025/07/02 22:03

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國料理酸菜魚近年在台灣爆紅，台灣更是吹起「酸菜魚熱潮」，主打酸菜魚的餐廳都如雨後春筍般一家接著一家開，不過近日卻爆發倒閉潮，甚至有店面最短撐不過半年，因此就有網友好奇問，「酸菜魚為什麼退流行了？」

    一名網友在PTT以「酸菜魚為什麼退流行了？」為題發文表示，他記得之前去台中吃知名酸菜魚餐廳都要等一兩個小時，雖然不太便宜但是覺得很好吃，如今酸菜魚卻爆發倒閉潮，讓他感嘆，「為什麼酸菜魚那麼快就退流行了，有沒有八卦呢？」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「這類網紅食物就這樣啊，你看現在誰還在髒髒包跟400下咖啡」、「跟蛋塔一樣，一窩蜂」、「拓展太快，新鮮期過了就沒生意了」、「網路行銷的厲害」、「莫名其妙的炒作起來」。

    也有網友認為，酸菜魚熱潮衰退的原因是與台灣人口味太不同，「中國自己都在關店了，更何況口味上有差異的台灣，大陸食物重油重辣重調味，台灣可能一鍋熱嚐個鮮，但不會變成日常飲食」、「台灣有那麼多新鮮海魚，幹嘛學中國吃酸菜魚」、「好吃的魚直接清蒸就好吃，不用搞一堆調味」、「口味不合，且目的是撈錢，品質低落」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播