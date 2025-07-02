酸菜魚為何退流行？ 網2點分析：口味不合

台灣的酸菜魚餐廳爆發倒閉潮。示意圖，非當事店家。（資料照）

2025/07/02 22:03

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國料理酸菜魚近年在台灣爆紅，台灣更是吹起「酸菜魚熱潮」，主打酸菜魚的餐廳都如雨後春筍般一家接著一家開，不過近日卻爆發倒閉潮，甚至有店面最短撐不過半年，因此就有網友好奇問，「酸菜魚為什麼退流行了？」

一名網友在PTT以「酸菜魚為什麼退流行了？」為題發文表示，他記得之前去台中吃知名酸菜魚餐廳都要等一兩個小時，雖然不太便宜但是覺得很好吃，如今酸菜魚卻爆發倒閉潮，讓他感嘆，「為什麼酸菜魚那麼快就退流行了，有沒有八卦呢？」

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「這類網紅食物就這樣啊，你看現在誰還在髒髒包跟400下咖啡」、「跟蛋塔一樣，一窩蜂」、「拓展太快，新鮮期過了就沒生意了」、「網路行銷的厲害」、「莫名其妙的炒作起來」。

也有網友認為，酸菜魚熱潮衰退的原因是與台灣人口味太不同，「中國自己都在關店了，更何況口味上有差異的台灣，大陸食物重油重辣重調味，台灣可能一鍋熱嚐個鮮，但不會變成日常飲食」、「台灣有那麼多新鮮海魚，幹嘛學中國吃酸菜魚」、「好吃的魚直接清蒸就好吃，不用搞一堆調味」、「口味不合，且目的是撈錢，品質低落」。

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