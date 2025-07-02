教吃荔枝不上火 「霧農大叔」影片3天200萬次瀏覽

目前正是荔枝產季，但受氣候影響，今年各品種荔枝均大幅減產。（資料照，芬園農會提供）

2025/07/02 20:02

〔記者陳建志／台中報導〕目前正是荔枝產季，但受氣候影響，今年各品種荔枝均大幅減產，不過為了行銷荔枝，霧峰農會總幹事黃景建化身「霧農大叔」，拍了一支「吃荔枝不上火的小妙招」影片，6月28日上線，短短3天即突破200萬次臉書瀏覽人次爆紅，希望大家都能愛上霧峰出產的荔枝。

由全台多家農會擔任股東的台灣農創興業公司，擔任董事長同時也是霧峰農會總幹事的黃景建表示，這支影片用最在地的語言，搭配生活化的場景，不僅讓民眾重新愛上台中霧峰出產的荔枝，也讓全台對「農漁會」這個老字號有了新感受，強調「我們不靠廣告，就靠一點真誠、幽默、再加上一顆荔枝的香氣。」

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影片中「霧農大叔」和果農向大家分享，荔枝買回家只要多一個動作，就可以去燥氣，還能讓荔枝保存更久：將荔枝留下蒂頭剪下來，並泡在食鹽水中，接著瀝乾放進夾鏈袋冰進冰箱，就能保存7-10天，還能不上火，不過還是建議1天最多吃10-16顆，不要過量。

此次影片能在短時間內席捲社群，展現出「自媒體 x 農業內容行銷」的強大力量。台灣農創行銷顧問、也是負責操盤「霧農大叔」的劉典倡指出，「霧農大叔」已不僅是一位農業達人的個人IP，更透過風趣的解說與實地拍攝，讓大家看見農業厚實、貼近土地的動人樣貌，以及農漁會系統從生產走向內容經營的數位轉型實力。

黃景建說，深知數位農業的推進並不簡單，但此次200萬瀏覽的數字，代表的是民眾對在地農業故事的渴望，更是對農業部推動數位發展政策的強烈回應與支持。「我們要的不只是好水果，更要好故事、好連結與好未來。農業不只在田裡，也要在螢幕上、手機裡、社群間蔓延扎根。」

為了行銷荔枝，台中霧峰農會總幹事黃景建化身「霧農大叔」，拍影片傳授「吃荔枝不上火的小妙招」， 3天創下200萬次瀏覽。（霧峰農會提供）

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