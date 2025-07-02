小琉球7/13、15「愛龜淨灘」 搭2路線大眾運輸可換百元優惠券

小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

2025/07/02 19:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕專屬小琉球限定的環境保育活動「愛龜淨灘接力賽—海灘貨幣淨灘活動」今年將於7月13日及15日舉辦，為提倡淨灘遊客搭乘大眾運輸，不僅延續搭乘台灣好行9127D可獲100元折價券的好康，新的9117B的機場線則可望迎來國際淨灘客，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）說，邀請觀光客能以愛護環境的淨灘作為旅遊安排的出發點，讓海洋環境永續。

小琉球是國內難得一見的海龜天堂，但也因為遊憩壓力造成海域生態大幅劣化，鵬管處今年起開始推動「負責任旅遊」，遊客在旅遊之外，更能在環境保護上盡一分力。鵬管處說，今年是愛龜淨灘活動第10年，公辦的2場次每場依秤重成績共可獲得30枚貨幣，有意願者在這2天下午3時至小琉球遊客中心報到，先從「海龜小學堂—淨灘知多少」認識海龜的生活習性與面臨的海洋威脅，並學習正確淨灘方式，隨後前往當天才會公布的神秘沙灘實地淨灘。

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鵬管處強調，除了公辦淨灘，還新增8月1日到15日「自助淨灘」，屆時每天上下午各1場，民眾藉由「淨灘」彈性安排到小琉球的旅程，不僅能出遊，更能為旅遊地的環境盡一分力，每場次完成「限定任務」後即可獲得1枚海灘貨幣。

為推動淨灘客搭乘大眾運輸的低碳交通理念，鵬管處鼓勵參與者搭乘台灣好行9127D大鵬灣琉球線及新增的9117B墾丁機場線到碼頭，於淨灘現場出示乘車證明即可兌換島上海灘貨幣店家100元的優惠券，數量有限，送完為止。

小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

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