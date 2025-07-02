為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小琉球7/13、15「愛龜淨灘」 搭2路線大眾運輸可換百元優惠券

    小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

    小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/02 19:58

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕專屬小琉球限定的環境保育活動「愛龜淨灘接力賽—海灘貨幣淨灘活動」今年將於7月13日及15日舉辦，為提倡淨灘遊客搭乘大眾運輸，不僅延續搭乘台灣好行9127D可獲100元折價券的好康，新的9117B的機場線則可望迎來國際淨灘客，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）說，邀請觀光客能以愛護環境的淨灘作為旅遊安排的出發點，讓海洋環境永續。

    小琉球是國內難得一見的海龜天堂，但也因為遊憩壓力造成海域生態大幅劣化，鵬管處今年起開始推動「負責任旅遊」，遊客在旅遊之外，更能在環境保護上盡一分力。鵬管處說，今年是愛龜淨灘活動第10年，公辦的2場次每場依秤重成績共可獲得30枚貨幣，有意願者在這2天下午3時至小琉球遊客中心報到，先從「海龜小學堂—淨灘知多少」認識海龜的生活習性與面臨的海洋威脅，並學習正確淨灘方式，隨後前往當天才會公布的神秘沙灘實地淨灘。

    鵬管處強調，除了公辦淨灘，還新增8月1日到15日「自助淨灘」，屆時每天上下午各1場，民眾藉由「淨灘」彈性安排到小琉球的旅程，不僅能出遊，更能為旅遊地的環境盡一分力，每場次完成「限定任務」後即可獲得1枚海灘貨幣。

    為推動淨灘客搭乘大眾運輸的低碳交通理念，鵬管處鼓勵參與者搭乘台灣好行9127D大鵬灣琉球線及新增的9117B墾丁機場線到碼頭，於淨灘現場出示乘車證明即可兌換島上海灘貨幣店家100元的優惠券，數量有限，送完為止。

    小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

    小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

    小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

    小琉球專屬的愛龜淨灘接力賽今年於7月13及15日登場，有意願者直接到場報到即可，8月前半個月則有自助淨灘可報名。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播