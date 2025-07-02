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    黑熊來了！ 林保署屏東分署教你趨吉避「熊」

    南部山區頻頻出現台灣黑熊蹤跡，高雄桃源寶山部落今年4月就有3起黑熊入侵通報案件，林保署屏東分署六龜工作站舉辦「人熊衝突與保育」說明會，協助部落建立正確觀念與推廣改良式獵具。圖為在花蓮卓溪鄉中正部落出沒的台灣黑熊。（資料照，林保署花蓮分署提供）

    南部山區頻頻出現台灣黑熊蹤跡，高雄桃源寶山部落今年4月就有3起黑熊入侵通報案件，林保署屏東分署六龜工作站舉辦「人熊衝突與保育」說明會，協助部落建立正確觀念與推廣改良式獵具。圖為在花蓮卓溪鄉中正部落出沒的台灣黑熊。（資料照，林保署花蓮分署提供）

    2025/07/02 19:38

    〔記者蘇福男／高雄報導〕南部山區頻頻出現台灣黑熊蹤跡，高雄桃源寶山部落今年4月就有3起黑熊入侵通報案件，為協助部落建立正確觀念與推廣改良式獵具，林保署屏東分署六龜工作站今天在桃源寶山里舉辦「人熊衝突與保育」說明會，會中完成10組改良式獵具換發。

    屏東分署表示，說明會重點聚焦「如何預防人熊衝突」，目前常見的熊類活動跡象包括抓痕、咬痕及排遺等，黑熊也會被工寮附近的食物、廚餘、飼料或蜂箱等吸引而靠近，民眾一旦發現有黑熊滋擾、誤捕事件，應盡快撥打0800-000930通報，或就近聯繫林保署各工作站。

    屏東分署也提醒民眾，務必妥善收存農作物、狗飼料、食物和廚餘，減少吸引熊隻接近人類活動區域的誘因，在山上工作也可攜帶熊鈴、鳴按喇叭製造聲響，或使用氣瓶喇叭及防熊噴霧，以避免黑熊靠近人群聚落，另重要的「遇熊三步驟」：不奔跑、不接近、慢退後，也能避免刺激熊隻造成危險。

    此外，為配合保育政策與提升傳統狩獵安全，說明會同步介紹改良式獵具，該新型獵具經專家設計，可有效降低誤捕非目標動物與黑熊風險，現場共換發10組改良式獵具，並示範操作與教學，農民和獵人們正面回應及回饋，表示非常有意願嘗試使用。

    林保署屏東分署工作站人員現場示範如何操作改良式獵具。（林保署屏東分署提供）

    林保署屏東分署工作站人員現場示範如何操作改良式獵具。（林保署屏東分署提供）

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