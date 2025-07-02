遊客擅闖二峰圳主圳道戲水 族人傻眼：那是民生用淨水！

二峰圳的側向溢流堰（左側）才是可供玩水的區域。（記者陳彥廷攝）

2025/07/02 19:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東來義鄉的二峰圳除了提供乾淨伏流水，出水口的側向溢流堰更是戲水消暑勝地，但今年暑期之初，卻傳出有遊客闖入「主圳道」，污染下游民生用水，由於鄉公所現正進行二峰圳沿線部落道路的工程提升路面品質，將施工至7月底，週末視週五的施工狀況，才會決定是否開放進入，鄉公所指出，屆時二峰圳週邊就會有嶄新的面貌迎客，但也重申遊客無論何時「切勿進入主圳道」，影響下游鄉親的取水權益。

二峰圳是由日本水利工程師鳥居信平利用林邊溪水所打造的伏流水工程，採重力過濾及導流取水系統，不僅曾灌溉下游大片田野，更是當地部落獲取極為乾淨的民生用水，而在當地喜樂發發吾部落圳道中段的出水口，還設計流回林邊溪的「側向溢流堰」，豐水期時從主圳道溢流出來的水域，高度適中又泌涼，以往就是在地大人小孩最好的消暑聖地，近年是逐漸為外人所熟知。

請繼續往下閱讀...

聲名大噪之下，引來許多外地客前來，卻因此出現脫序行為，來義鄉公所指出，為維護水質，整條沿著部落內道路的主圳道，是懸掛許多「主圳道禁止下水」的牌告，但往年在側向溢流堰就有民眾調皮進入主圳道，或是亂搬動護岸的石頭，今年更是罕見的出現有人在側向溢流堰下游的主圳道玩水，大人陪著小孩使用浮具或是教游泳。

宛如把主圳道當作漂漂河的景象是讓當地族人看傻了眼，直呼「那是要用的民生淨水！」，有巡守隊則感嘆，以往在側向溢流堰下游的主圳道因有水泥護欄，加上與水面有一定落差又未設計下水點，因此未曾發現有蓄意闖入玩水的前例，但疑似近期天氣太熱，側向溢流堰人太多，導致有人貪圖方便在下游就下水，由於會影響下游取水權益，趕緊前去勸阻。

二峰圳側向溢流堰下游的主圳道，今年罕見的出現有外地客下水，宛如把主圳道當作漂漂河，引來下游的取水民眾不滿。（鄉公所提供）

二峰圳的側向溢流堰（右側）才是可供玩水的區域。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法