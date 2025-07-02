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    第3號颱風「木恩」最快今晚生成！ 明後天北部高溫衝37度

    熱帶性低氣壓TD05預計最快今晚成颱，但對台灣沒有直接影響。（取自中央氣象署官網）

    熱帶性低氣壓TD05預計最快今晚成颱，但對台灣沒有直接影響。（取自中央氣象署官網）

    2025/07/02 19:12

    〔記者林志怡／台北報導〕7月颱風季來臨，目前太平洋上有多個熱帶系統蓄勢待發，中央氣象署預報員張竣堯指出，日本南方海面的TD05最快今晚增強為輕度颱風「木恩」，但距離遙遠、對台灣沒有直接影響，菲律賓東方的系統發展則有待觀察，目前不確定性仍大，未來2天仍需特別注意高溫及午後雷陣雨。

    此外，張竣堯提到，菲律賓東方海面雖有熱帶雲簇發展，但整體結構還需要時間整合增強，還不確定是否會增強為熱帶性低氣壓，還有待近2天持續觀察，預計在增強為熱帶性低氣壓後，強度路徑才會比較明朗。

    張竣堯表示，明日天氣與今天相似，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區、其他山區有局部短暫雷陣雨；週五、週六東半部地區恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，且午後新竹以南地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週日、下週一台灣周邊的環境則轉為西南風，中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；週二、週三南部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，張竣堯說明，明後兩天仍是晴朗炎熱的天氣，各地白天氣溫普遍可攀升至32至36度，北部地區、中南部地區有機會達到36度以上，尤其北部局部地區有37度以上極端高溫；週六過後，氣溫也將持續偏高，普遍可達32至35度。

    明後兩天北部地區仍可能出現局部37度的極端高溫。（資料照）

    明後兩天北部地區仍可能出現局部37度的極端高溫。（資料照）

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