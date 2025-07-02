中央核定自治條例 桃市府推動淨零碳排永續城市

桃園市推動淨零城市自治條例經中央核定，將於近日正式公告施行。圖為桃市府環保局於市政會議進行工作報告。（桃市府提供）

2025/07/02 19:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動淨零城市自治條例已經中央核定，桃市府環保局表示，將於近日正式公告施行，自治條例有4大主軸，除了支持企業減碳轉型，將持續推動住商節能、綠色交通及淨零減碳，其中，未來未設置再生能源設施或未購綠電的企業，最高可開罰8萬元，高碳排事業單位若未依規定揭露排放資訊者，將處以最高5萬元罰鍰。

市長張善政今（2）日主持市政會議，聽取環保局專題報告後表示，市府除推動公車電動化外，也規劃輔導業者汰換老舊柴油車，協助工業園區提升各種多元型態的再生能源容量設置，另外市府將持續推動住商節能政策，為桃園邁向淨零碳排、永續城市奠定明確法制基礎。

請繼續往下閱讀...

張善政說，除傳統的風能與太陽能，亦鼓勵環保局、水務局與經發局協助業者開發水力、地熱等在再生能源，並善用如埤塘等水域推動小水力發電，朝向多元再生能源發展，平衡環境永續與能源穩定。

副市長蘇俊賓提到，桃園市推動淨零城市自治條例歷經中央跨部會審查，最終順利核定，成為市府淨零政策的關鍵里程碑，但在自治條例尚未完成前，各局處已預先試行多項減碳措施，並視實際成效逐步擴大應用至產業與交通等領域，正式法制化將完善後續預算編列與市政規劃。

環保局表示，桃園市推動淨零城市自治條例將於近日正式公告施行，此條例4大主軸皆與民眾生活息息相關，市府也訂出2050年淨零排放的發展藍圖，以2030年減碳50%為目標，並於2030年公有新建建築全面達成建築能效達1級或1+級、市區公車及公務機車全面電動化、工業園區提升再生能源容量設置及使用，並提升人本及綠地環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法