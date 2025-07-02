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    臥床18年植物人 見偶像Energy仍會動眼追星

    Energy成員阿弟、書偉及牛奶得知創世院民小芳為其粉絲，立刻動身探訪。（創世基金會提供）

    Energy成員阿弟、書偉及牛奶得知創世院民小芳為其粉絲，立刻動身探訪。（創世基金會提供）

    2025/07/02 18:51

    〔記者吳柏軒／台北報導〕人氣男團Energy出道20多年，有名植物人粉絲小芳臥床18年，她雖無法言語，但仍可透過眼動系統與外界溝通，這份困在植物人身體的喜愛，也感動了Energy，日前團員阿弟、書偉及牛奶立即前往創世基金會新店分院，探訪這名忠實老粉絲，溫暖陪伴獻上祝福。

    創世基金會表示，新店院院民小芳在18年前因疾病倒下而長期臥床，她雖無法言語行動，但能透過眼動系統與外界溝通，職能治療師意外得知她最喜歡的偶像就是Energy。而Energy在得知有植物人老粉後也立刻動身，6月27日上午，由Energy成員阿弟、書偉及牛奶溫暖現身創世新店分院探望小芳，陪伴她度過難忘的快樂時光。

    Energy成員阿弟感性地說：「謝謝妳到現在還記得我們，喜歡我們的歌，很開心今天能來看妳。」書偉則牽起小芳的手，眼眶泛紅地說：「妳很棒喔，要加油。」牛奶更在牽手時哽咽落淚的說：「沒想到我們重組，能帶給妳一些開心與希望。有妳的支持，我們會繼續走下去。」

    Energy也當場為小芳清唱〈某年某月某一天〉與〈多愛我一天〉，而當熟悉的旋律在耳邊響起，現場發現小芳聽得格外專注，更難掩激動的神情。

    日前Energy獲今年金曲獎「年度歌曲獎」，小芳在協助下，透過網路直播觀賞頒獎典禮，還用眼動系統輸入：「Energy好厲害！」與偶像同感榮耀。

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