台灣首次海上目擊！ 神祕「朗氏喙鯨」逾20隻花蓮外海現身

朗氏喙鯨在台灣出現首次目擊紀錄，數量有20多頭，在海上躍動、噴氣並擊浪。（花蓮多羅滿賞鯨提供）

2025/07/02 18:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮海域昨天才有一對虎鯨出沒，今天早上又有「鯨喜」！黑潮海洋文教基金會上午8點的調查船班在花蓮外海發現一群約20多頭的喙鯨，原以為是較為常見的柯氏喙鯨，但因集體出現數量比柯氏喙鯨還多得多，加上形態特徵，確認是台灣第一筆的朗氏喙鯨海上目擊紀錄。黑潮基金會執行長林東良說，台灣之前沒有明確目擊紀錄，目前學者對牠的生態資料也相當缺乏，應是台灣第一筆朗氏喙鯨的目擊記錄。

黑潮海洋文教基金會、花蓮多羅滿賞鯨進行長期合作，今天早上8點的調查船班在花蓮外海發現超稀有鯨豚「朗氏喙鯨」！多羅滿賞鯨臉書今天曝光朗氏喙鯨現身消息，還形容，朗氏喙鯨是「一種低調到極致的神祕存在、只存在於傳說中」！因為台灣過去不曾有觀測紀錄，僅有寥寥數筆擱淺紀錄。

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黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，上午的觀察船班並非開放一般賞鯨遊客的船隻，船上有多位專業背景的鯨豚研究人員，台灣海域會出沒的喙鯨屬共有4種，喙鯨的習性是群體出沒，最近東部海域較常見的是柯氏喙鯨，不過一般來說柯氏喙鯨群體約4到6隻，但這群喙鯨卻至少有20幾頭，只見牠們在海上成群噴氣、尾部擊浪，之後又集體下潛，令觀察人員相當振奮。林東良說，台灣海域原本就是朗氏喙鯨的棲息活動區域，過去沒有觀察到的原因可能是因為賞鯨船、漁船較沒有經驗，主要是容易與瓶鼻鯨混淆。

依據海洋保育署資料，朗氏喙鯨分布範圍在印度與太平洋區的熱帶海域，其中以西太平洋較常目擊，主要棲息於大陸棚以外的深水域，深度在250公尺至3500公尺之間，台灣過去有3隻朗氏喙鯨擱淺紀錄，分別在宜蘭2隻及蘭嶼1隻，前者為2隻死亡擱淺、後者為活體擱淺，之後漲潮就離開，台灣過去無海上目擊紀錄，族群數量也因缺乏數據而無法估算。牠們的水上行為很活潑，會露出長吻喙、圓圓的額隆，且有群體同步游動或下潛行為。

朗氏喙鯨在台灣出現首次目擊紀錄，數量有20多頭，在海上躍動、噴氣並擊浪。（花蓮多羅滿賞鯨提供）

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