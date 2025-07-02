屏東信義國小19棵小葉欖仁砍除 居民難過到想哭

屏東市信義國小前的小葉欖仁今天起展開移除作業 。（記者羅欣貞攝）

2025/07/02 18:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位屏東市的屏東縣立信義國小配合通學步道工程，今天（2日）起兩天移除校門前兩旁人行道的19棵小葉欖仁，有居民說看到陪伴自己20多年的樹木被拔除「難過的哭出來」，護樹團體也對最終無法搶救感到遺憾。

校方說明，因樹的浮根造成人行道連鎖磚多處損壞，導致居民跌倒受傷甚至骨折，且該樹種非台灣原生種、也不是受保護的珍貴樹種，在取得家長與社區共識並反覆評估檢討，報請縣府同意後移除。

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信義國小校長馮麗珍表示，配合通學步道工程，去年8月市公所辦理社區說明會，會中有居民提到小葉欖仁造成困擾，因浮根人行道連鎖磚隆起，曾有老人家摔倒、下雨天騎士滑倒，另也曾有移工推老人家出門，因路面不平穩跌倒骨折，學校還被求償；12月動工前，她和家長會長、主任逐戶拜訪居民，也有住戶提到樹的問題，後經會勘評估決定移除，共有19棵，另有1棵樟樹則移植到校園內。

馮麗珍強調，校方有依規定向縣府提出珍貴樹種移植與小葉欖仁移除計畫並獲同意，通學步道12月底動工，由國土署補助、市公所發包，將施作綠帶植栽，預計8月底前完工。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，小葉欖仁原來生長空間不足，若給足夠寬度，讓人行道平整很容易做到，此處人行道約有4.5米寬，可將約2米變成植栽帶，人行淨寬還有2.5米寬，遠超過1.5米人行建議寬度，並非砍樹才能解決問題，看到今天已開始砍樹，這樣的結果讓他覺得很悲哀、很遺憾。

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