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    週四「夯番薯」熱爆飆37度 木恩颱風最快今生成路徑曝

    週四中午前後紫外線偏強，容易來到過量或危險等級，外出活動請務必做好防曬、多補充水分。（記者叢昌瑾攝）

    週四中午前後紫外線偏強，容易來到過量或危險等級，外出活動請務必做好防曬、多補充水分。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/02 21:53

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週四（3日）高溫可達36度以上，尤其北部地區有機會出現較大範圍36度甚到37度的高溫；另外，目前位於日本南方海面的TD05最快今晚增強為輕度颱風「木恩」，但對台灣沒有直接影響。

    中央氣象署預報，明天各地多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣。桃園、新竹沿海地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。此外，位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，目前正向北北西移動，有發展為輕度颱風的趨勢，但對台灣無直接影響。

    溫度方面，高溫普遍可達32到36度，中南部近山區平地有機會出現局部36度以上的高溫，北部地區有機會出現較大範圍36度以上甚到出現局部37度以上的高溫；離島天氣，澎湖為晴時多雲28到33度，金門為晴時多雲28到34度，馬祖為多雲時晴28到31度。

    天氣風險公司指出，未來兩天台灣偏東風且風速較強，迎風面的東半部有局部陣雨機會，其中台東、恆春半島及東北角降雨機率較高；西半部地區則需留意午後局部熱對流雷雨發生。溫度則持續高溫酷熱，外出時要做好防曬、防中暑，多留意熱傷害可能出現的情況，上午10時到下午16時之間也要盡可能避免在戶外待太久的時間。

    紫外線指數方面，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、台東縣、台南市、金門縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週四環境風場為偏東風，西半部風速稍弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    熱帶性低氣壓TD05預計最快今晚成颱，但對台灣沒有直接影響。（取自中央氣象署網站）

    熱帶性低氣壓TD05預計最快今晚成颱，但對台灣沒有直接影響。（取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，週四可達36度以上高溫，尤其北部地區有機會出現較大範圍36度甚到37度的高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，週四可達36度以上高溫，尤其北部地區有機會出現較大範圍36度甚到37度的高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、台東縣、台南市、金門縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、台東縣、台南市、金門縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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