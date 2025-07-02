高雄淨水場7/7設備檢驗 4900戶停水或壓降

高雄鳳山淨水場將於7月7日進行設備檢驗，4產業園區停水、2區3里壓降供水，影響4900戶。（記者陳文嬋攝）

2025/07/02 18:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司將於7月7日8時起辦理鳳山淨水場年度電氣設備檢驗，影響工業用水大於民生用水，臨海等4座產業園區將停水11小時，小港區2里、前鎮區鎮北里（含前鎮科技產業園區）將減壓供水9小時；總計影響4900戶用水。

水公司7月7日周一辦理鳳山淨水場年度電氣設備檢驗，大發、林園、臨海產業園區及和發產業園區大發基地，將自8時至19時停水11小時，影響2200戶用水。

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此外，小港區龍鳳里、鳳鳴里，前鎮區鎮北里（含前鎮科技產業園區），將自上午8時至傍晚17時減壓供水9小時，影響2700戶用水。

水公司依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定，用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管電力設備，每6個月至少檢驗1次，每年應至少停電檢驗1次，請民眾儲水備用。

水公司表示，這次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，但於恢復供水之際，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才能恢復正常，恢復供水時間會較延遲，管線末端或高地用戶須延後6小時復水。

水公司請民眾停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能發生虹吸污染，待恢復供水後，民眾應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，停復水資訊可上水公司網站查詢。

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