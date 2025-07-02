「街道醫生」票選優先改善路段 台北大安安居街將新設人行道

安居街路型重整後道路斷面示意圖。（北市交通局提供）

2025/07/02 18:19

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市大安區安居街去年在「全民參與街道改善平台（俗稱街道醫生）」被民眾提案，並經票選為優先改善路段之一。市府交通局今表示，歷經多次會議、會勘和蒐集住戶民意後，將於安居街兩側新設人行道，並設置上下客、貨空間與汽機車停車格，兼顧不同用路人需求。

據了解，安居街（臥龍街至和平東路三段之間）路寬11公尺，部分路段設有停車格，兩側商家林立，上下客貨需求高，但無人行道，須行走在車道上，不時會與車輛交織，去年有民眾在平台提案改善。

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安居街位於黎孝里和黎元里；黎元里長蘇偉彬受訪說，市府有做意見調查，居民正反意見都有，例如改善人車交織、或暫無需要，但贊成相對多一點，仍待觀察後續改善情形。

市府初步規劃方案中，將於雙側設置人行道，並以交錯於單邊路側設置繪設汽機車或裝卸貨停車格、共用臨停區及禁停紅黃線，確保行人通行，同時兼顧上下客貨需求，提升停車秩序。

交通局指出，除經多次會議及會勘，綜合考量路寬、裝卸貨、上下客及停車需求，研擬初步路型規劃方案，5月19日至6月17日間委託公所，辦理安居街住戶意見調查，統計六成九回擲問卷住戶表達支持或有條件支持，以及提出修改建議，一併納入後續設計考量。

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