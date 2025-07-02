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    首頁　>　生活

    障礙者重返社區就業困難 伊甸：用陪伴與培力支持

    伊甸基金會調查，身心障礙者走不出家門、無就業動機的三大因素，包含缺乏自信、沒有安全感與不友善經驗，呼籲大家和身心障礙朋友同一Team，成為彼此尚勇的隊友。（伊甸基金會提供）

    伊甸基金會調查，身心障礙者走不出家門、無就業動機的三大因素，包含缺乏自信、沒有安全感與不友善經驗，呼籲大家和身心障礙朋友同一Team，成為彼此尚勇的隊友。（伊甸基金會提供）

    2025/07/02 18:24

    〔記者吳柏軒／台北報導〕伊甸基金會調查，身心障礙者走不出家門、無就業動機的三大因素，包含缺乏自信、沒有安全感與不友善經驗，再加上照顧者不放手，更因外界隔閡與偏見，導致障礙者重返社區困難重重，今（2日）相關服務計畫起跑，呼籲大眾透過溫柔陪伴、消除歧視，讓障礙者展現優勢，互相加油「同一Team」。

    伊甸調查指出，障礙者走不出家門、深陷就業困境的主因有：害怕嘗試、缺乏工作專長、擔心不被認同；而家庭照顧者擔心親人受騙、被霸凌，或虧欠心理等不放手，也影響障礙者自立生活，讓其重返社會之路更加艱辛。

    多重障礙的姵儀大學畢業後，找工作屢屢受挫，雖沮喪卻始終不放棄，如今在台北市勞動力重建運用處協助下，順利加入伊甸阿萬師清潔工作隊，如今已成團隊核心人物；熱愛音樂的視障者婉怡從小接受共融教育，養成獨立自主個性，畢業後參加許多合唱團，並擔綱樂團運作的統籌工作，到世界各地演出，透過自信與付出，讓黑暗世界充滿色彩。

    伊甸副執行長何天元認為，「陪伴」與「培力」是支持身心障礙者重返社區的重點解方，針對有就業意願的障礙者，提供職業探索、職前訓練、就業媒合、陪同面試、工作現場指導等，讓其擁有自尊與成就感，也大大減輕障礙者家人的負擔。

    伊甸呼籲，障礙者自立生活的目標，需要社會大眾的理解與尊重、企業雇主的信任，以及障礙者與其家庭的勇敢和信心，如此他們就有機會在生活中，展現獨特的優勢與技能，互相幫補、互相加油。

    多重障礙的姵儀（右）透過輔導及培訓，順利加入伊甸阿萬師清潔工作隊，如今已成團隊核心人物。（伊甸基金會提供）

    多重障礙的姵儀（右）透過輔導及培訓，順利加入伊甸阿萬師清潔工作隊，如今已成團隊核心人物。（伊甸基金會提供）

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