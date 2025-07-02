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    7/5末日預言衝擊旅日潮 旅行團費「無視暑期旺季」逆勢下降

    國人最愛赴日旅遊，但受7月5日末日預言衝擊，業績比往年同期下降2至5成。圖為出國示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    國人最愛赴日旅遊，但受7月5日末日預言衝擊，業績比往年同期下降2至5成。圖為出國示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/02 17:47

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今年1至4月台灣出國旅客596萬7561人次，超越疫情前2019年人次，其中赴日人次穩居第一名。不過，晴日旅遊總經理黃清凉分析，7月原本是出國大旺季，但受日本漫畫家7月5日災難預言影響，旅行業業績掉2至5成，團費也隨機票下降；待7月5日平安度過，預計將湧現報名潮，8月業績將回溫旺季水準。

    根據觀光署統計，今年1至4月台灣出國旅客596萬7561人次，成功超越疫前同期557萬9770人次；其中日本穩居第一名，赴日達214萬4913人次，佔總出境人次36％。就1至4月赴日人次來看，今年超越去年193萬7083人次，也高於疫前159萬6103人次。

    國人出國及赴日動能強，不過晴日旅遊總經理黃清凉表示，7月正值暑假期間，原本是出國大旺季，但業績大減，業績好的旅行社掉2成，業績差的掉3至5成。

    黃清凉分析，7月日本機票票價比往年同期減少3000至5000元，北海道降幅更大，「我從事旅遊業35年，從沒看過這樣的機票票價結構。」推測主要受災難預言影響，消費緊縮、美國總統川普政策也可能有關。

    黃清凉表示，日本學生暑假大約落在7月中旬至8月，因此旅宿房價高，訂金額度也跟著高，導致旅行社壓力較大；因此旅行社見航空公司降票價，趕緊也跟著調降團費，旅客若選在今年7月赴日旅遊最划算。

    不過，黃清凉對全年度業績保持樂觀。他認為，平安度過7月5日災難預言後，將湧現報名潮，8月則維持旺季熱度，9月則是公司行號員工旅遊大月，業績已經提早發酵；旅行業今年傳統大旺季可能稍有落後，但可靠其他月份追平，甚至超越一些。

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