通往彰濱工業區塞車、鹿江中小學「讓校地為路」？ 縣府回應了

彰化縣鹿江中小學將打造環繞全校園的實體通學步道。（記者劉曉欣攝）

2025/07/02 17:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首間公立雙語的鹿江國際中小學，運用自有校地，將打造環繞全校園實體的通學步道，由於該校周邊就是通往彰濱工業區交通要道，每到上下班時間就交通大打結，引發「讓校地為路」的聲音。縣府強調，未來將進行車道重新配置、交通號誌調整來改善。

鹿江中小學目前正在進行第一期通學步道，也就是全面打造自由路、平等路、鹿草路的實體人行步道，步道寬度為4米到6米，第二期將進行港后排水路段，屆時將有環繞全校園的行人步道。

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不過，由於鹿江中小學正在施作的通學步道鹿草路段，人行道寬度有5米，而鹿草路是通往彰濱工業區鹿港區的交通要道，每到上下班車陣都是大排長龍，由於鹿草路為雙向單線車道，也讓在地人與用路人都熱議，如果讓校地退縮「讓地為路」，讓鹿草路多一個車道，就可紓解上下班車流，以及提早因應未來鹿港轉運站完工啟用後所帶來的車潮。

縣府強調，鹿江國際中小學通學環境改善計畫第一期工程預計今年7月完工，針對交通號誌部分，已辦理完成鹿草路與自由路、建國路與自由路等2路口往北進彰濱方向的秒數優化調整。

縣府指出，未來將視鹿江中小學周邊路口交通流量調查成果，並配合人行道工程完工，辦理鹿草路車道重新配置，以增加儲車空間，以紓解路口車流。

彰化縣鹿江中小學正在進行實體通學步道，由於通往彰濱工業區的鹿草路經常塞車，引發「讓地為路」的聲浪。（記者劉曉欣攝）

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