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    彰化吸金桿王出爐！ 這支半年狂拍3811件 最狂飆速148公里

    彰化市縣139線7.7公里處測速桿，今年上半年取締高達3811件，勇奪違規件數冠軍，成了吸金桿王。（警方提供）

    彰化市縣139線7.7公里處測速桿，今年上半年取締高達3811件，勇奪違規件數冠軍，成了吸金桿王。（警方提供）

    2025/07/02 17:22

    〔記者張聰秋／彰化報導〕吸金桿王出爐！彰化縣警察局交通隊公布今年上半年十大固定式測速桿取締熱點（不含科技執法），前兩名都在彰化市，違規數最多的是縣139線彰化市段7.7公里處，高達3811件。最誇張的個案則出現在二林鎮太平路與修心路口，一輛車竟以時速148公里疾駛、硬是超速88公里，簡直把道路當成賽車場用。

    十大違規熱點依序為：一、彰化市縣139線7.7公里處3811件。二、台74甲線2.2K處南下3005件。三、芬園鄉縣139線8.537公里處1853件。四、大村鄉台1線201.4公里處1421件。五、和美鎮和港路與西興路口1382件。六、員林市員埔路與三潭巷口1078件。七、鹿港鎮鹿和路二段507號890件。八、二林鎮太平路與修心路口819件。九、埤頭鄉縣152線16.5公里633件。十、和美鎮線東路五段291號南側170公尺464件。

    警方指出，這10處測速桿今年上半年共發生12起交通事故，較去年同期的19件下降7件，減幅達37%，顯見測速照相設備能有效降低車速與事故風險。

    彰化縣警察局強調，固定桿設置多年，目的並非取締開單，而是針對易肇事路段進行預防性管理，督促用路人遵守速限、提高駕駛守法意識，確保行車安全。警方也提醒，車速快一時，後果卻可能釀成一生遺憾，呼籲駕駛人遵守交通規則，共同維護道路安全。

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