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    不只「哭喪臨演」！找辣妹「棺趴」熱舞、夜店風告別式顛覆喪禮印象

    超狂辣妹「棺趴」熱舞。（資料照）

    超狂辣妹「棺趴」熱舞。（資料照）

    2025/07/02 18:46

    〔記者許國楨／台中報導〕臉書社團「大台中臨時打工資訊網」近日出現兼職徵才貼文招募「哭喪人員」，工資2000元現領，引爆網友熱烈討論，還說哭喪不夠看，昔日中部還有辣妹熱舞送行取代「孝女白琴」，以及走夜店風的另類告別式，顛覆民眾對喪禮的印象。

    台中市曾有一場話題十足的告別式，打破傳統哀戚氛圍。娛樂界人士辭世，吳姓摯友知道他生前愛熱鬧，竟特別請來兩名比基尼馬靴辣妹在靈堂前熱舞送別，辣妹們貼身圍棺、甩髮扭腰、音樂震天，不少人拿出手機錄影，「笑中帶淚」為亡者最後一程留下記憶。

    因為太另類，除弔唁親友，連其他喪家也圍過來看，紛紛拿起手機拍攝上傳網路，吳姓摰友當時說：「與其哭得撕心裂肺，不如快樂送他離開。」

    而更驚人場面出現在去年中部某縣市殯儀館，告別式場除入口改造成夜店風招牌，標語還寫著「飲酒、熱舞、聊故事」，DJ與辣妹輪番登場，氣氛熱烈到讓人懷疑是否走錯場。

    原來，這場「一日夜店」告別式是亡者生前心願曾向妻子說，希望人生最後一場不要哭哭啼啼，而是有酒、有舞、有朋友，就像一場「說故事的夜晚」，妻子特地為他打造這場特殊送別。

    從傳統「孝女白琴」號哭、「五子哭墓」哀悼，到如今的「哭喪臨演」或是比基尼辣妹熱舞、DJ夜店風，台灣喪禮文化不再一味莊嚴肅穆，而是開始回應每位往生者個別的生命樣貌。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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