國土署補助2.7億施作湖內雨水下水道新設抽水站 解決田尾舊社區淹水

立委邱志偉歷經長期協調，爭取到國土署2.7億補助經費，完成湖內區L幹線雨水下水道及新設抽水站工程。（邱志偉服務處提供）

2025/07/02 17:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市湖內區田尾舊社區地勢低窪易淹水，立委邱志偉爭取內政部國土署2.7億元補助經費，施作L幹線雨水下水道和新設抽水站，工程發包期間因國際原物料上漲問題，歷經2次追加預算才順利發包，並在今年完工，完工後徹底解決田尾舊社區的長期淹水問題。

田尾里長謝秋影指出，田尾為開發甚早聚落，早期排水都往西排至海埔社區等方向，但因社區開發早、排水先天不良問題難以克服，以致低窪地區下大雨即易淹水，邱志偉說，田尾和大湖地區的淹水問題一直是地方的沉痾，長期以來都難以解決，高市水利局規畫L幹線下水道，將原本往東排的水改往西排入下水道，截流後不但減輕海埔地區的排水負擔，近期豪大雨當地排水非常順暢，排水問題大幅改善，之後颱風的考驗將能真正確認L幹線的排水效益。

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水利局表示，湖內L幹線雨水下水道及抽水站工程在2023年初動工，新建近1.1公里的雨水下水道，並在二仁溪畔新建抽水站，設置2組2.5CMS的抽水機，將田尾、大湖社區的水引流至下水道後，藉由抽水機將水抽出，邱志偉說，因應未來極端氣候，L幹線抽水機組還有預留空間，最多可從原本的5CMS增加到10CMS，對當地排水將能有效因應。

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