為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國土署補助2.7億施作湖內雨水下水道新設抽水站 解決田尾舊社區淹水

    立委邱志偉歷經長期協調，爭取到國土署2.7億補助經費，完成湖內區L幹線雨水下水道及新設抽水站工程。（邱志偉服務處提供）

    立委邱志偉歷經長期協調，爭取到國土署2.7億補助經費，完成湖內區L幹線雨水下水道及新設抽水站工程。（邱志偉服務處提供）

    2025/07/02 17:14

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高市湖內區田尾舊社區地勢低窪易淹水，立委邱志偉爭取內政部國土署2.7億元補助經費，施作L幹線雨水下水道和新設抽水站，工程發包期間因國際原物料上漲問題，歷經2次追加預算才順利發包，並在今年完工，完工後徹底解決田尾舊社區的長期淹水問題。

    田尾里長謝秋影指出，田尾為開發甚早聚落，早期排水都往西排至海埔社區等方向，但因社區開發早、排水先天不良問題難以克服，以致低窪地區下大雨即易淹水，邱志偉說，田尾和大湖地區的淹水問題一直是地方的沉痾，長期以來都難以解決，高市水利局規畫L幹線下水道，將原本往東排的水改往西排入下水道，截流後不但減輕海埔地區的排水負擔，近期豪大雨當地排水非常順暢，排水問題大幅改善，之後颱風的考驗將能真正確認L幹線的排水效益。

    水利局表示，湖內L幹線雨水下水道及抽水站工程在2023年初動工，新建近1.1公里的雨水下水道，並在二仁溪畔新建抽水站，設置2組2.5CMS的抽水機，將田尾、大湖社區的水引流至下水道後，藉由抽水機將水抽出，邱志偉說，因應未來極端氣候，L幹線抽水機組還有預留空間，最多可從原本的5CMS增加到10CMS，對當地排水將能有效因應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播