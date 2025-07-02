竹市護城河親水公園草叢大蛇亂竄 小孩目睹抓蛇驚魂記

夏天到蛇出沒！新竹市護城河親水公園草叢有大蛇亂竄，一旁大人小孩也目賭一場抓蛇驚魂記。（記者洪美秀攝）

2025/07/02 17:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕夏天到蛇也出沒了！新竹市護城河府後街親水公園旁的草叢區今天上演保育類蛇類捕捉驚魂片！有小朋友在親水公園旁草地打球時，發現草叢有大蛇，嚇得拔腿直奔附近的新竹市記者公會辦公室求助。記者公會內的幹部立即通知市府處理，結果竟是罕見的保育類「黑眉錦蛇」，而小孩也經歷一場蛇類捕捉驚魂記，直呼好刺激。

市府產發處表示，近午時分獲報府後街親水公園內有蛇出沒，即委託捕蜂捉蛇業者到場，並捕捉1條約1公尺長的黑眉錦蛇，後續也將蛇送往市立動物園檢傷及安置。據悉，這條黑眉錦蛇是小朋友在公園打球時發現，捕蛇業者指出，這條蛇約長1公尺，從體型與外觀研判應為年輕的蛇，且是台灣特有的第三級保育類野生動物「黑眉錦蛇」，無毒、性情溫和，不會主動攻擊人類。

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新竹市記者公會2名幹部也提到，當時有小朋友慌張跑來求助，說公園有一條大蛇，經跟往查看，果然在草叢邊發現一條花紋明顯的蛇，原本小朋友都很緊張，但聽到捕蛇業者說蛇是無毒又是保育類，大家便轉為好奇，經歷一場特別的捉蛇環境保育課。

產發處補充，黑眉錦蛇是台灣特有種，為無毒大型蛇類，體長可達2公尺。其體色黃中帶黑，身體具有黑色縱向條紋，眼後明顯的「黑眉」條紋即為其命名由來。主要棲息在平地至中低海拔山區，常活動在人類居住環境周邊，有「最美家蛇」之稱，以鼠類、蛙類及鳥類為主食，是農田重要益蛇，性情溫馴，對人類無害。

夏天到蛇出沒！新竹市護城河親水公園草叢有大蛇亂竄，一旁大人小孩也目賭一場抓蛇驚魂記。（記者洪美秀攝）

夏天到蛇出沒！新竹市護城河親水公園草叢有大蛇亂竄，一旁大人小孩也目賭一場抓蛇驚魂記。（記者洪美秀攝）

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