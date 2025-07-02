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    新北市民歐陽秋月遺願捐復康巴士助人 哥哥代圓夢

    新北市政府祕書長邱敬斌（左二）代表回贈復康巴士模型車給歐陽培林。（記者翁聿煌攝）

    新北市政府祕書長邱敬斌（左二）代表回贈復康巴士模型車給歐陽培林。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/02 16:53

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市民歐陽秋月女士去年7月病逝，她生前交代家人，用她畢生積蓄購買復康巴士捐贈給新北市政府，造福身障朋友，哥哥歐陽培林遵從妹妹遺願，在妹妹7月9日「對年」前，到市府捐贈200多萬元的高頂復康巴士，由新北市政府祕書長邱敬斌代表受贈，邱敬斌說，歐陽秋月雖然往生，但精神就如「皎潔明亮的秋月」，永遠照映人間。

    歐陽培林說，歐陽秋月生前住在土城，是普通的上班族，平時省吃儉用，在生重病後交代，如果有一天她人走了，希望用她的積蓄購買一輛復康巴士捐贈給新北市政府，造福身障朋友或有需求的失能長輩，完成她樂於助人的心願。

    歐陽培林說，媽媽今年81歲，要到醫院看病，也必須預約長照車輛，有時不一定預約得到，因此了解長照車輛和復康巴士對有需求者真的很重要，妹妹的遺願既能助人，也能照顧到媽媽的需要。

    邱敬斌說，新北市有身障朋友18萬餘人和年長者78萬餘人，當中也有失能者需要復康巴士，大部分復康巴士都是由企業或社團、宮廟所捐贈，歐陽兄妹只是一般家庭和市民，捐贈200多萬元的高頂雙乘坐位復康巴士，更是難能可貴。

    邱敬斌說，新北市復康巴士服務範圍不限新北市，只要起訖端有新北市，鄰近的基隆、台北、桃園都能納入，目前投入營運的車輛有518輛，營運費用由市府以公彩盈餘分配基金支應，去年一年共服務68萬多趟次，平均每月5萬7千多趟次，載客數含家人陪伴者及照顧者，每月高達10萬多人。

    歐陽秋月捐贈的多功能復康巴士為雙乘坐位。（記者翁聿煌攝）

    歐陽秋月捐贈的多功能復康巴士為雙乘坐位。（記者翁聿煌攝）

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