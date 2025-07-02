高雄翠華路拓寬8月底完工 提升車流速度2至13％

高雄市翠華路是連結左營區與楠梓區要道，為因應中油高煉廠轉型及台積電進駐、尖峰車流增加進行拓寬，目前已完成道路鋪設，整體預計8月底完工。（工務局提供）

2025/07/02 16:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應台積電設廠，高市府前年9月砸下2.84億，針對翠華路段1.35公里長度，全段拓寬為40公尺，目前工程已近尾聲，副市長林欽榮今天（2日）視察，南北雙向各四車道路面鋪設及標線已完成，全部工程可望於今年8月底完工，可提升車流速度2%至13%。

翠華路是連結左營區與楠梓區的要道，尤其在中油高煉廠轉型及台積電進駐後，聯外交通建設更為重要，拓寬工程從明潭路到世運大道長1357公尺，往西拓寬10公尺成為寬度40公尺的計畫道路，配合台電管線埋設工程，未來將可緩解區域交通壅塞問題。

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林欽榮今天前往視察，他指出，翠華路已於6月底完成南北雙向各四車道路面鋪設及道路標線設置，人行環境改善工程受到台電輸變電工程交付期程及天候因素影響，目前正積極趕工，工期間設置型鋼護欄、三角錐、連桿、防撞桶、警示燈及夜間照明等設施，盼加速配合台電管線埋設工程，能如期如質於8月底前完工。

交通局表示，北側橋頭、楠梓地區10年人口成長8%，進出市區需使用翠華路，加上楠梓產業園區台積電進駐，尖峰車流較施工前流量增加約3成（每小時2200到2800PCU），拓寬後提升車道容量30%，補足容量不足情況，施工後提升車流速度2%至13%，減少車行時間。

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