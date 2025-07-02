頭前溪都計零進度挨批 竹市府：內政部未續審 盼中央解套

新竹市頭前溪都市計畫列為中央桃竹苗大矽谷、目前零進度，挨批甩鍋中央，新竹市府稱內政部未續審，盼中央解套。圖為頭前溪都計範圍內用地。（記者洪美秀攝）

2025/07/02 16:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對新竹市議會民進黨團今天（2日）質疑新竹市政府頭前溪沿岸地區都市計畫零進度及甩鍋卸責中央一事，市府回應，該案曾在2006年辦理公開展覽及說明會、2008年報內政部審議，因涉特定農業區變更及土地徵收條例規定，內政部2021年函告「俟市府取得行政院核定之國家重大建設計畫始同意繼續審議」，民進黨團要求市府重辦都市計畫草案公開展覽、民眾說明會等，顯與內政部函示及都市計畫法定程序不符，期民代攜手協助向中央發聲。

市府指出，頭前溪沿岸地區都市計畫草案審議過程中，因歷次會議內政部業務單位及部都委會委員都提出許多意見，在開發方式、範圍及土地使用配置都未獲內政部同意確認的情況下，充滿不確定性，若草率公開反造成民眾誤解，此案已在內政部都委會專案小組審議中，只要行政院核定國家重大建設計畫，內政部就可續審，市府須正視都市計畫法定程序及內政部意見，才能重新啟動都市計畫草案公開展覽、辦理民眾說明會。

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市府強調，頭前溪沿岸地區都市計畫範圍含括跨頭前溪新闢道路、新竹輕軌及果菜市場等多項重大建設，歷任市長均積極爭取，市府將持續向中央爭取，也期盼地方民代及市民共同支持。期由行政院直接核定為國家重大建設計畫，讓都市計畫審議程序先行，才能加速推動進程。

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