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    台東上公廁動手做這事可抽獎 小7禮券90張等你拿

    台東縣環保局推出「RESPECT! 台東好公廁」民眾參與評鑑活動，民眾透過手機掃碼現場海報 QRcode，填寫線上評價問卷，就可以參加抽7-ELEVEN禮券活動。（台東環保局提供）

    台東縣環保局推出「RESPECT! 台東好公廁」民眾參與評鑑活動，民眾透過手機掃碼現場海報 QRcode，填寫線上評價問卷，就可以參加抽7-ELEVEN禮券活動。（台東環保局提供）

    2025/07/02 16:29

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣環保局為邀民眾監督公廁衛生，推出「RESPECT! 台東好公廁」民眾參與評鑑活動，即日起至7月31日止，民眾透過縣內73處公廁掃碼現場海報 QRcode，填寫線上評價問卷，就可以參加抽7-ELEVEN禮券活動，共計將抽出90名幸運得主，並於10月份公開表揚績優公廁，公廁名單可至活動網頁查詢。

    縣政府表示，公廁環境不僅是觀光印象的一部分，也是民眾日常體驗的重要一環，「RESPECT! 台東好公廁」是今年美質環境推動計畫亮點之一，活動期間民眾只需掃描活動海報上的QR-Code，填寫線上評鑑問卷即可參加抽獎活動，同一處公廁每人限評價1次，並將於8月29日在台東縣環境保護局臉書公開直播抽出中獎者，分別抽出10名500元7-ELEVEN禮券、30名200元7-ELEVEN禮券、50名100元7-ELEVEN禮券，歡迎大家踴躍參與評鑑，評價公廁處數越多，中獎機率越高，一起來公廁掃碼抽好禮。

    環保局呼籲，在外如廁時，請落實「如廁禮儀4+2+2」，也就是上廁所時，應該要「瞄準、沖水、洗手、甩三下」4個動作，「洗手檯隨手擦、有毛髮自己撿」2件事以及「別讓髒污留下、要讓下一位敢上廁所」2個體貼，將維持優質公廁環境成為好習慣。

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