環狀線新埔民生站工程疑釀鄰損 新北捷運局：已到府初勘、安排鑑定

新北環狀線新埔民生站前方的地下道工程，6月27日大量滲水、地面出現大坑，消防局、捷運局等單位進駐搶救。（資料照，擷取自山田摩衣臉書）

2025/07/02 16:27

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市環狀線新埔民生站前方地下道工程6月27日發生大量滲水、地面出現大坑的狀況，捷運工程局當日已回填、補灌混凝土處理。板橋區一位陳姓住戶向本報表示，6月27日開始出現周邊家戶門框變形、牆壁裂開；捷運局回應，今（2）日上午已前往住戶家初步勘查、說明，接續將請技師配合居民時間到府鑑定，已協助4戶處理。

陳姓住戶指出，民生路三段129號自4年前施作地下道，原稱工期2年，卻施工至今，去年10月就有挖到水管的狀況，今年6月27日出現大洞外，周邊住戶出現門框變形、牆壁裂開狀況，向工程人員反映，對方卻回覆一定要施工，「不然你們去找立委啊」。

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針對民眾反映家中牆壁狀況，捷運局回應，技師及監造單位已於第一時間確認結構安全，接續派員修繕；住戶門不太好關狀況，則已更換或持續修繕中；並安排台北市土木技師公會協助鄰房安全鑑定及全區透地雷達，已於今早初勘說明，後續配合居民時間請技師到府鑑定，待確認建物結構安全無虞並找出安全工法，再繼續施工。

捷運局說，雖造成原因有待釐清，在鑑定前仍要求施工團隊主動修繕，目前已協助4戶處理；新埔民生地下道工程決標時原訂去年完工，為配合地方需求增設出入口電扶梯及疫情影響，且施工過程又遇地下管線障礙與不明結構物，經改變工法及施工機具突破工程障礙，現況預估完工期程為明年12月。

環狀線新埔民生站前方地下道工程上月發生大量滲水，周邊住戶反映家裡牆壁出現裂縫。（讀者提供）

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