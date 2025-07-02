宜蘭7大養殖區啟動邊界微調 礁溪大塭區優先示範

宜蘭縣核定7大漁業養殖區，總面積逾1400公頃，1997年劃設後多年未調整，部分地主盼能將閒置魚塭或農地劃出養殖區，活化土地利用。（記者王峻祺攝）

2025/07/02 16:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣核定7大漁業養殖區，總面積逾1400公頃，1997年劃設後多年未調整，部分地主盼能將閒置魚塭或農地劃出養殖區、活化土地利用，縣府今年以養殖區邊界優先微調，並將礁溪大塭區列為示範點，目標年底定案報請漁業署核定。

宜蘭下埔、竹安、常興、大塭、朝陽、壯圍及新水7處被列入養殖區範圍，不過距離前一次劃設認定已是28年前，因應時代變遷，各區範圍內實際使用、地形地貌或水路均有改變，地方爭取重新檢討，並調整既有區域範圍符合實際需求。

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土地被劃入礁溪大塭區的陳姓地主說，有3分之1的農地被劃入養殖區，導致無法順利運用，希望縣府能夠趁這次機會，將她的土地劃出範圍，讓整塊農地更加完整，才能提高土地價值並活化利用。

宜蘭縣政府農業處長李新泰說，經養殖區漁民反映後，去年啟動規劃案，並召開說明會徵詢意見彙整，最後決定先以養殖區邊界範圍進行微調，目前大塭區為第一階段，目標年底定案送交漁業署核定，其他區域會在下一個階段調整。

農業處補充，考量養殖區管理及整體規劃，以邊界優先調整，將不具養殖事實的土地優先劃出，經意向調查滿多地主有意願劃出，以大塭區為例估計，規劃前的養殖區面積有280公頃，規劃後約252公頃，區內魚塭口數也由529戶減至510戶。

針對土地劃出養殖區後，民眾仍可繼續從事養殖，但無法享有養殖區權益，廢棄魚塭則可依法申請填土，或恢復農耕改種作物，依辦法申請農業生產設施，若位於縣公告易淹水地區範圍內農地種植一期稻作農民，也能申辦翻耕獎勵。

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