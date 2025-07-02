新北商圈暑假活動多 廟街封街、鱷魚節、小旅行通通有

石碇商圈「2025鱷魚節」歡迎民眾一起Cosply變裝踩街。（圖由新北經發局提供）

2025/07/02 16:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假來臨，新北各大商圈活動7月登場，新莊廟街商圈7月5日至6日推出「食來運轉美食封街」，石碇商圈將於7月5日至20日推出「2025石碇鱷魚節」，新莊副都心推出「消費滿額贈」，平溪商圈舉辦小旅行。

市府經濟發展局長盛筱蓉表示，新莊廟街商圈7月5日至6日推出「食來運轉美食封街」，讓民眾在地商家美食；8月9日至9月30日推出「新莊廟街實境解謎大挑戰」，完成挑戰後即可獲贈神明祝福包，詳情可洽新北市新莊廟街發展協會。

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她指出，今年「石碇鱷魚節」主題為《鱷魚散步中・淡碇戀愛祭》，7月5日至20日舉行假日市集，鱷魚變裝踩街活動7月12日登場，可搭配《淡碇戀愛祭》主題參加變裝秀，另推出8梯次的淡碇文化小旅行，詳情可洽新北市石碇區觀光發展協會。

盛筱蓉說明，新莊副都心商圈7月10日至8月9日期間，民眾於指定店家內消費滿300元，即可至指定店家地點兌換1份「副都心護照行李套組」，限量150個，換完為止；平溪商圈7月26日至8月3日期間，至商圈合作店家消費滿200元獲贈「銀髮慢時光咖啡館」飲料兌換券1張，滿300元獲贈手作體驗兌換券1張。另外，7月26日、27日及31日將舉行「微笑平溪敲鐘祈福趣」小旅行，活動詳情可洽平溪鄉魅力商圈協會。

新莊廟街商圈推出「商圈美食x實境解謎」系列活動。（圖由新北經發局提供）

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