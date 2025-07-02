7/5末日預言撞期台東熱氣球嘉年華開幕 網：坐哆啦A夢球逃生去

台東年度盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」即將在7月5日登場，撞期「末日預說」，主題熱氣球「哆啦A夢」試飛，成了網友「逃生飛船」目標。（民眾提供）

2025/07/02 16:46

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東熱氣球嘉年華今年來了哆啦A夢，即將於5日開幕，巧的是，撞期日本著名漫畫《我所看見的未來》預言的「世界末日」，有網友說，當天要上山到鹿野高台避難，「再不行，搭熱氣球逃生」，「感覺搭上主題球哆啦A夢心中更落實」。主辦單位說，「不要過度聯想，請抱持愉快心情來看熱氣球」。

日本知名漫畫家龍樹諒（竜樹諒）的「預知夢」畫成作品《我所看見的未來》，她曾於1999年和2021年7月5日兩度夢見日本南方海域發生巨大海底爆炸，引發海嘯災難，影響範圍涵蓋日本、台灣及菲律賓，儘管她不斷強調夢境不是準確預言，但在她的夢日記中，確實曾記錄多起驚人的巧合才更受重視。

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至於這次是預言今年7月5日凌晨約4點18分日本南海海槽發生大地震，日本、台灣、菲律賓三角形海域中心發生海底爆炸，引發百米高海嘯，毀滅日本國土3分之1，台灣隆起成新大陸，連接菲律賓及香港。

預言地震發生在清晨4點左右，而台東年度盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」緊接著在清晨5點登場，引發網友聯想。縣府交觀處說，活動歷來都是7月第一週星期六早上舉行，並不是「躲避末世的飛船」。副處長洪國欽嚴肅反駁:「不要過度聯想，請抱持愉快心情來看熱氣球」。

台東大學應用科學系教授兼任地球系統科學研究中心主任楊義清，先前就在東部海岸發現「海嘯石」，他說，近期日本的確地震頻頻，也難怪加強末世聯想，但到鹿野高台能不能躲避海嘯還需電腦模擬，若屆時搭熱氣球逃生「飛得夠高應該是沒問題，雖然也未算出海嘯可能多大，但問題在於如何降落」。

楊義清說，據日本「311大地震」經驗，夠結實的水泥大樓應該都能擋得了，政府應該要讓民眾知道，萬一海嘯來臨要躲哪棟水泥建物才更實際。

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