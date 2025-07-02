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    廚餘變黃金 黑水虻助推嘉縣環保循環經濟

    「嘉義縣廚餘全循環中心」啟用，設置黑水虻繁殖設施，環保局長張輝川表示，黑水虻分解有機廢棄物技術，將能運用於水產養殖、新港農會及嘉義優鮮農產品等。縣長翁章梁（左）實地了解黑水虻處理設施運作狀況。（記者蔡宗勳攝）

    「嘉義縣廚餘全循環中心」啟用，設置黑水虻繁殖設施，環保局長張輝川表示，黑水虻分解有機廢棄物技術，將能運用於水產養殖、新港農會及嘉義優鮮農產品等。縣長翁章梁（左）實地了解黑水虻處理設施運作狀況。（記者蔡宗勳攝）

    2025/07/02 15:53

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於新港鄉的「嘉義縣廚餘全循環中心」已完工啟用，為推動資源循環及環保永續政策，設置黑水虻繁殖設施，縣長翁章梁今天前往了解黑水虻處理設施運作狀況後，肯定環保局運用自然生物處理廚餘的創新模式，讓有機廢棄物減量及資源再利用邁出關鍵一步。

    環保局長張輝川表示，黑水虻具有高度分解有機廢棄物能力，幼蟲可高效分解廚餘、畜禽糞便等有機廢棄物，同時轉化為高營養昆蟲蛋白及有機肥料。嘉義縣轉型農工科技大縣，這項技術將能運用於水產養殖、新港農會及嘉義優鮮農產品等，兼具廢棄物處理與資源回收價值。

    張輝川進一步說，嘉義縣目前部分廚餘標售給養豬場餵豬，部分拿到廚餘全循環中心使用黑水虻再利用，而後續產生的蟲體、提煉生質油等，都是循環再利用的好工具，未來將持續提升廚餘回收率，宣導廚餘不只是垃圾、還是資源物。

    翁章梁強調，嘉義縣廚餘全循環中心目前每日可處理1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放，對於提升廚餘處理效率、降低掩埋與焚化負擔，以及促進再生資源利用具重大意義，希望明年可以提高到每天消耗7至10噸廚餘，讓嘉義縣成為環保與循環經濟的示範。

    黑水虻是具有高度分解有機廢棄物能力的昆蟲。（記者蔡宗勳攝）

    黑水虻是具有高度分解有機廢棄物能力的昆蟲。（記者蔡宗勳攝）

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