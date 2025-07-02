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    家樂福「聊天結帳櫃檯」給大E人走的？釣出員工曝背後暖心原因

    有網友在結帳時發現，家樂福多了「聊天結帳櫃檯」。（資料照）

    有網友在結帳時發現，家樂福多了「聊天結帳櫃檯」。（資料照）

    2025/07/02 17:05

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人會到連鎖量販店家樂福購買生活用品及食品，不過有網友結帳時發現，家樂福多了「聊天結帳櫃檯」，讓他相當不解用意為何？，貼文也釣出家樂福員工解釋。

    網友在Threads發文說，逛家樂福時發現櫃檯多了「聊天結帳櫃檯」。他納悶問，「是給大E人走的嗎？（個性較外向的人）」。

    貼文曝光後，釣出家樂福員工解釋，「其實主要是設置給長輩的，會站到聊天櫃檯的員工至少要精通台語，基本上就是跟長輩聊天，問問今天過得好不好、出門在外要小心等等的關心」。

    他也補充，「當初要設置聊天櫃檯時，公司是有開條件的，希望收銀員能是二度就業、中年的來站，而且有要求早上一定要開聊天櫃檯，因為早上的年長者比較多」。

    網友也紛紛留言，「國外有推行這樣的櫃檯，主要是提供給獨居長輩，讓他們能在生活中進行社交活動，能自立且不必感受到有壓力，不確定家樂福設立的用意是否也是如此？不過現在到外縣市工作的獨居人口也越來越多，或許我們都有使用到的機會，這是一個好棒的規劃」、「好溫暖的用意」、「覺得這個很棒耶！有時候整天都沒跟別人說到話老人家會很孤單」、「對於常常自己去家樂福的人來說能被關心幾句一定很溫暖」。

    在 Threads 查看

    家樂福員工解釋，聊天結帳櫃檯其實主要是設置給長輩使用。（dodo._.mother/Threads）

    家樂福員工解釋，聊天結帳櫃檯其實主要是設置給長輩使用。（dodo._.mother/Threads）

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