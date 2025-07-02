便宜機票恐有詐？專家揭「最新詐騙手法」：這3招才能避雷

暑假是出國旺季，但便宜機票恐成詐騙集團下手的目標。示意圖。（資料照）

2025/07/02 16:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕暑假出國潮來臨，便宜機票吸引不少民眾搶購，但恐怕成為詐騙集團趁機下手的目標。近期在網路上出現大量「假冒旅行社的粉專及廣告」，以低廉的價格誘導民眾私下匯款至人頭帳戶，錢一到手就人間蒸發。對此專家提醒，「不要相信來路不明的『票務專家』，更不要輕信，看起來很像官方的『粉絲頁』」。

機票達人蓋瑞哥在臉書上分享，有網友在自稱某旅行社的粉絲專頁購買機票，沒想到匯款後卻發現，航空公司的官網根本查無訂位紀錄，蓋瑞哥指出，這種看似真實的臉書社團，其實都是詐騙集團精心設置的圈套，用「獨家員工票」或「夏季清艙價」來賣機票，甚至還會製造焦慮感「只剩最後幾席」、「快搶」，讓民眾匆忙下單。

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蓋瑞哥透露，能辨別這些假冒旅行社的詐騙集團有這3招，「首先是價格，短程商務艙若低於2萬、長程低於8萬，那就要警覺」、「合法業者一定能提供刷卡，若只能匯款且收款帳號是個人戶頭，百分百是騙局，因為信用卡有保障機制，是詐團最怕的東西」、「對方沒有官方網站、沒有公司市話、沒有營業地址，把你當朋友一樣私下交易的，都是有鬼」。

蓋瑞哥也提醒，千萬不要貪小便宜，賭上整趟旅程數萬元的旅費，還是用3種購票管道最安全，「航空公司官網、知名大型訂票平台，以及有實體門市且經營多年的老字號旅行社」，不要在來路不明的社群帳號下單，不然匯完錢、連人影都找不到。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

機票達人蓋瑞哥指出，詐團會假冒旅行社，再用超便宜機票來誘導民眾匯款。（擷取自臉書蓋瑞哥機票獵人）

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