徵地質學家、護衛！7/5末日預言倒數 網認真「組隊」上山避難

有網友招募10人小團，決定7月3日上山避難。示意圖。（歐新社）

2025/07/02 19:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月5日「末日預言」時間越來越接近，相關討論也愈發熱烈，儘管不少網友一笑置之，但有部分網友相信預言，在相關臉書社團上「組團避難」。其中，有網友組成10人小團，預定7月3日上山，隊員涵蓋醫生、護衛、地質學者等等共10種職業。貼文引發熱議，還有人建議要「帶上魔法師或僧侶嗎？」

日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》曾描繪，2025年7月5日可能於日本南部近海發生巨大地震與海嘯，波及台灣、香港、菲律賓等地，不少網友視之為「末日預言」。

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臉書上一個關注此議題、擁有27萬成員的相關社團近日討論熱烈，多名網友發起一團一團的「組隊」，要在末日之前到山區避難。其中，一名主揪1日發起組隊，希望徵到10種不同職業的人士，其中包含醫生、廚師、地質學者、水電工、木匠、野外求生專家、護衛（狙擊手）、護衛（劍道）、救生員以及團長。

這名網友寫道，不管大家信不信7月5日的相關預言，反正他已經組好隊，有大量物資，「管他7月還是12月，我相信團隊10人可以撐下去。」他也在這篇貼文中說，「目前不再收人」，不知是否代表隊伍已經組滿。

貼文下方，網友紛紛留言：「帶上僧侶跟魔法師嗎？萬一碰到魔獸怎麼辦

」、「少了一個驅邪驅魔師」、「這個陣容感覺是要出海冒險尋找One piece的」、「就算沒地震，感覺這樣的團隊很強耶」、「我會DJ，你們缺一個吟遊詩人」、「招祭司嗎」、「能標定經緯度嗎？到時候要去找你們求救了」。

另外一篇貼文中，也有網友說，在7月4日上山，一樣想組10人隊，特別徵求醫生、地質學家、水電工、木匠，「不管大家信不信7/5，反正我已備好大量物資、帳篷、防身器具。」貼文下方也有不少網友自報職業報名，回應相當踴躍，不過其中也有災難時較難派上用場的職業，如音樂家、美髮師、義大利披薩師傅、算命師等。

部分網友相信預言，在相關臉書社團上「糾團」避難。（擷取自臉書）

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