清除七美棘冠海星挨批「遲鈍、無知、怠惰」 海保署回應了

清除七美棘冠海星挨批「遲鈍、無知、怠惰」，海保署表示「尊重各界不同的觀點與期待」。圖為潛水人員清除棘冠海星。（海保署提供）

2025/07/02 15:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕澎湖縣七美海域棘冠海星異常增加，海保署卻被質疑未及時清除，波及珊瑚礁生態，澎湖海洋保護志工團隊日前痛斥海保署「遲鈍、無知、怠惰」。海保署今天回應：「尊重各界不同的觀點與期待！」

海保署指出，棘冠海星原生於台灣周邊海域，並非外來入侵種，在自然情況下，屬珊瑚礁生態系一環，少量族群對生態系具有平衡意義。依中央研究院科普資訊，健康珊瑚礁每公頃能承受約10隻至15隻棘冠海星，當族群密度異常升高超出警戒值，才有移除必要。

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因此，5月25日接獲通報後啟動調查，於6月2日及7日完成兩次穿越線調查，確認七美月鯉灣區域棘冠海星換算每公頃密度117.5隻，已經超出生態警戒值，6月18日、19日派出6名潛水人員執行清除作業，並已擬定監測移除計畫草案，將在7月7日與澎湖縣政府、內政部國家公園署開會研議。

海保署強調，監控澎湖海域棘冠海星的程序為「通報、科學調查、確認超出警戒值、啟動清除作業」，必須透過科學調查確認密度是否達警戒值，才可進行科學依據下的資源調度與作業安排，以兼顧準確性與移除作業需求。

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