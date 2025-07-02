棘冠海星天敵大法螺 珍貴交配過程全都錄

大法螺野外珍貴交配過程，葉生弘全都錄。（圖由葉生弘提供）

2025/07/02 16:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖七美海域棘冠海星大爆發，由於棘冠海星是珊瑚殺手，因此格外引發外界矚目，但棘冠海星也有天敵大法螺，只是因人為濫捕，導致生態失衡，引發海洋浩劫，但潛水業者葉生弘在清除棘冠海星過程中，意外捕捉到大法螺交配過程，讓澎湖海洋再現生機。

澎湖海域2020年棘冠海星曾大爆發，嚴重影響珊瑚礁生態，增生原因除了2018年寒害造成天敵減少外，最主要與人為濫捕大法螺有關，因此澎湖縣政府公告2020年11月1日起禁採大法螺。但澎湖群島海洋保護志工團協會執行海保署澎湖群島海域大法螺生態調查計畫，2年多時間內僅發現14顆大法螺。

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根據文獻記載，大法螺生活在亞潮帶礁岩或珊瑚礁海底，為肉食性，以棘皮動物、環節動物、軟體動物等為食。在珊瑚礁區的大法螺亦能捕食棘冠海星，而棘冠海星專食活的珊瑚，所以大法螺可稱是珊瑚礁的保護者。但因貝殼華麗可供觀賞，切去殼頂可作號角，宗教上又以法螺為號角在儀式上吹奏，藉以驅邪伏魔，故得名法螺之名，面臨人為濫捕壓力。

葉生弘紀錄到南方四島4隻大法螺交配的過程，大法螺在交配的時候，雄螺會將交接器放入雌螺體內，雌螺受孕後，就會排出卵鞘。除了野外紀錄到珍貴大法螺交配景象，澎湖漁業生物研究中心也著手進行研究繁殖計畫，期待透過保育及復育雙管齊下方式，讓大法螺族群數量提升，維持生態平衡。

澎湖海洋保護志工團隊，2年多來記錄14顆大法螺。（圖由陳盡川提供）

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