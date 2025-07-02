土城員平公園老芒果樹枝幹被砍 護樹團體批粗暴恐腐朽

新北市土城區「員平公園」有一棵歷史悠久的老芒果樹，近日被發現重要枝幹被砍、浮現大面積傷口。（新北看守土城愛綠協會提供）

2025/07/02 16:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區「員平公園」有一棵歷史悠久的老芒果樹，近日被發現重要枝幹被砍、浮現大面積傷口。護樹團體批評，老樹修剪不該如此粗暴，恐導致老樹因此腐朽，質疑市府修剪前未經專業團隊評估，違反新北市樹木保護自治條例第10條，要求開罰。

市府綠美化環境景觀處、土城區公所回應，此芒果樹長出枝條影響其他枝條生長，亦有掉落砸傷路人的風險。區公所決定先修剪不良枝條，並邀請新北市樹木保護委員勘查、提供修剪、保養建議。被護樹團體質疑違法，景觀處說明，查證屬實後將依規辦理。

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新北看守土城愛綠協會成員阿凱表示，「員平公園」有一棵被列管的老芒果樹，近日查看發現重要枝幹被砍，出現大規模橫切面，不僅行為粗暴且相當不專業，且修剪前疑似未經過評估，施工單位此舉不僅不專業，亦可能違反樹保法，老樹修剪通常小心翼翼，絕不會過度修剪。

阿凱指出，這棵芒果樹見證他從小成長到出社會工作超過40年的光陰，當地居民對它有濃厚的情感，看到枝幹被砍令他感到心疼，擔心受傷的老樹恐因此腐朽。

區公所回應，因員平公園內芒果樹長出不良枝條，與其他健康枝條競爭生長空間，且枯枝容易掉落公園，恐影響民眾安全，因此先行修剪不良枝條，評估修剪處未涉及主幹結構，未影響樹木生長。

景觀處說明，這棵芒果樹為編號205的珍貴樹木，已安排樹保委員7月4日現場勘查與提供修剪、維養等相關建議。

「員平公園」老芒果樹枝幹被砍，護樹團體質疑不專業又粗暴。（新北看守土城愛綠協會提供）

護樹人士指出，這棵芒果樹見證他從小成長到出社會工作超過40年的光陰，當地居民對它有濃厚的情感，看到枝幹被砍令他感到心疼。（新北看守土城愛綠協會提供）

新北市土城區「員平公園」老芒果樹重要枝幹被砍，浮現大面積傷口，護樹團體心疼。（新北看守土城愛綠協會提供）

員平公園老芒果樹枝幹被砍，護樹團體擔心恐因此腐朽。（新北看守土城愛綠協會提供）

景觀處說明，這棵芒果樹為編號205的珍貴樹木，已安排樹保委員7月4日現場勘查與提供修剪、維養等相關建議。（新北看守土城愛綠協會提供）

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