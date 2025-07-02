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    嘉義縣太空教育館水樂園迎夏 知性又清涼

    嘉義縣政府在位於水上鄉的太空教育館舉辦「清涼一夏水樂園」暑期活動，打造兼具清涼、知性與歡樂的夏日親子樂園。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣政府在位於水上鄉的太空教育館舉辦「清涼一夏水樂園」暑期活動，打造兼具清涼、知性與歡樂的夏日親子樂園。（記者林宜樟攝）

    2025/07/02 15:18

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府正在位於水上鄉的太空教育館舉辦「清涼一夏水樂園」暑期活動，結合氣墊水樂園、科學手作體驗、親子互動表演，以及原力HIE科學影展，打造兼具清涼、知性與歡樂的夏日親子樂園，活動到7月5日。

    嘉義縣科學教育中心表示，太空教育館內有國家太空中心30週年特展、刁蟲小計特展、5G體驗遊戲及「原力HIE科學影展」等多項科學展覽與互動遊戲，戶外新增3座造型繽紛的大型氣墊滑水池與夢幻泡泡機，還有有獎徵答和贈送酷炫玩具水槍，打造孩子專屬的歡樂親水樂園。

    嘉義縣科學教育中心說，「原力HIE科學影展」播放由清華大學授權的高畫質動畫片「吉娃斯愛科學IV：太空部落」，縣府特別拍攝專屬本場影展的前導片與片後彩蛋，內容豐富有趣，太空教育館還有3D電影「太空新疆域」，涼爽消暑，激發孩子對太空與科學的無限想像；活動詳情可上嘉義縣科學教育中心或官方臉書粉絲專頁查詢。

    太空教育館的暑假活動結合氣墊水樂園、科學手作體驗、親子互動表演，以及原力HIE科學影展。（嘉義縣政府提供）

    太空教育館的暑假活動結合氣墊水樂園、科學手作體驗、親子互動表演，以及原力HIE科學影展。（嘉義縣政府提供）

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