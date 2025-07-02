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    第一人稱體驗被霸凌者 復興高中VR情緒學習課程將推全台北

    台北市推動VR情緒學習課程。（教育局提供）

    台北市推動VR情緒學習課程。（教育局提供）

    2025/07/02 15:57

    〔記者甘孟霖／台北報導〕隨著都市化發展，都會區學生對於掌握人與人之間相處能力愈來愈薄弱，台北市教育局自去年起推動社會情緒學習（SEL），培養學生「自我覺察、自我管理」等能力。台北市立復興高中運用虛擬實境（VR）360度沉浸式影像技術，讓學生透過第一人稱視角，置身於校園面對同儕衝突、霸凌及情緒挑戰的時刻，歷經兩年開發，114學年度教育局將推廣給全台北市高中，更推廣情緒學習。

    教育局長湯志民表示，越是都會地區，人與人之間情感的連結也相對較弱，彼此相對陌生，相反的偏鄉地區人與人之間熟悉度高，也比較不會有衝突，這是都市要面臨的困境。

    教育局表示，強化親師溝通與學習環境改造，在硬體方面推出「親師交流道計畫」，營造有溫度的對話環境，深化教師與家長對孩子的共同關懷；並推動「新世代學習空間計畫」，以彈性教室設計促進學生自主學習及生生互動。

    軟體方面，台北市推動「SEL360-社會情緒學習空間智慧教案推廣計畫」，運用虛擬實境（VR）360度沉浸式影像技術，讓學生能透過第一人稱視角，置身於真實校園情境中，例如面對同儕衝突、校園霸凌、情緒挑戰等關鍵時刻。

    實際戴上VR眼鏡體驗，不僅是觀看影片，而是彷彿置身於衝突場景當中，透過VR體驗更有助於情緒覺察、換位思考。教育局舉例，如在反霸凌教案中，學生從受害者視角出發，感受言語與行為帶來的心理影響，進一步在教師引導下進行小組討論、角色扮演與情緒辨識練習，跳脫傳統紙本教材與單向講述的教學模式，提升學生參與度與學習動機。

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