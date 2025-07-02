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    強化偏鄉教育資源 教育部重新分配「高一就近入學獎學金」名額

    強化偏鄉教育資源，教育部重新分配「高一就近入學獎學金」名額。（記者林曉雲攝）

    強化偏鄉教育資源，教育部重新分配「高一就近入學獎學金」名額。（記者林曉雲攝）

    2025/07/02 15:32

    〔記者林曉雲／台北報導〕為了吸引國中畢業生可以「就近入學」高中職，教育部推動「高一就近入學獎學金」制度，有公立高中反映獎學金無預警在6月被砍，但已以此招生，盼能恢復名額。教育部今（2）日說明，仍持續推動就近入學獎學金政策，但近兩學年將部分招生人數穩定、就近入學意願已具體提升之學校，原補助資源轉向教育資源較匱乏、更需要扶助的地區，以強化偏鄉學生就近入學誘因。

    國教署說明，每年6月中旬前核定新一學年度就近獎學金名額，建議學校可於收到正式核定名額後，再行公告，避免資訊落差造成家長誤解；另學校亦可結合民間資源，規劃多元獎助機制，持續鼓勵學生就近入學。

    國教署表示，為提升資源配置效益，對招生人數已穩定、就近入學意願已具體提升之學校，適度調整其高一獎學金名額，將資源轉向教育資源較匱乏、需要扶助的地區，以強化偏鄉學生就近入學誘因，均衡城鄉教育資源。

    國教署指出，就近入學獎學金旨在獎勵資源弱勢地區的優秀國中畢業生，可以就近就讀當地高級中等學校，以促進高級中等教育均衡發展。

    依據「教育部國民及學前教育署均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金實施要點」第4點規定，按年度預算經費額度，綜合考量各校地理位置、招生情形、班級與學生數等相關因素，進行整體評估與分配，核定後發放。

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