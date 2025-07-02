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    離島登船實名制屏東琉球試辦 旅客抱怨延遲

    登船口要查對身份。（記者陳彥廷攝）

    登船口要查對身份。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/02 15:14

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕航港局今年8月4日要實行全國比照國內線飛機，購票、登船皆要實名制，昨天首天上路就已讓航商忙得手忙腳亂，今天暑假第二天小琉球遊客也有增加趨勢，就有船班因為查驗造成延遲出港的情形，也引來部分民眾抱怨，認為措施本意良好，但應該要有更便利的配套。

    航港局為航行安全考量，並確保保險理賠的範圍，7月1日開始，選擇包括屏東琉球線交通船在內的航班試辦搭船實名制，並透過在旺季時宣導，讓遊客廣為宣傳，避免正式上路時因未持證件無法登船而被留在港邊。

    昨天是週二人潮最少，因此並未出現大規模人潮，但在登船就確就已耗費一些時間，今天暑假第二天，小琉球也逐漸出現人潮，但在碼頭就因為查對身分出現時間的延遲。

    陳姓導遊批評，以往定時班船說幾點就是幾點離港，不會有所謂的延遲，今天早上9點的船就是直到10分鐘後才發船，他在船上是等到發荒，才發現就是因為在售票時就要填資料，但到了登船口還要再查對一次，其中又以照片與現實的落差最為明顯造成拖延。

    也有遊客覺得上船後等了許久，指出或許政策立意良好，但在旺季才試辦就會有這種問題，加上船公司也沒有公權力，沒理由要求具備警察查驗身份的功力，航港局理應拿出更便利配套，且要是真的被留在港邊，那乘客退船票、退住宿的相關事宜都應要有配套，而不是全由民眾「裹牛屎」（台語自己認栽之意）。

    另有民眾認為，小琉球有免稅店採買就是要證件，而出外也難免會有就醫的機會，隨身攜健保卡真的沒有什麼損失，就乖乖配合就好。

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