改善宜蘭礁溪排淹水問題 2護岸工程接續動工

宜蘭礁溪白鵝村預計8月底進行柴圍排水護岸災害復建工程，已上網招標，主要會改善護岸老舊、塌陷及破損等問題，總施工長度超過180公尺。（記者王峻祺攝）

2025/07/02 15:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪白鵝及玉光村部分地區排淹水問題，長年困擾地方居民，縣議員林聰池爭取改善，經縣政府評估後，今年投入約2500萬元分別施作兩地排水護岸災害復建工程，預計8月底前接續動工，提升地方排水效能，避免遇雨成災。

礁溪白鵝村預計8月底進行柴圍排水護岸災害復建工程，已上網招標，未來工程主要改善護岸老舊、塌陷及破損等問題，總施工長度超過180公尺，包括上下游段均會施作。

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縣府水利資源處長李岳儒說，柴圍排水護岸工程經費約990萬元，完工後可有效強化地方排水系統，減少洪災風險；另外玉光村民生排水護岸工程，也在議員林聰池爭取下將於7月16日動工，改善排水通暢度。

林聰池表示，玉光村民生排水護岸工程因年久失修、沉陷與破損，去年在防汛期間無法順利排水，造成地方大淹水，維修改善需求迫切，感謝縣府重視地方民眾需求編列經費施作，期許工程能盡快完成。

玉光村民生排水護岸工程總經費近1500萬元，除進行長約350公尺的砌石護岸渠道，也將施作3座箱涵以及擋土牆、砌石坡面復舊等。縣府表示，施工期間因涉及道路交管，會與地方居民充分溝通，降低通行影響。

宜蘭礁溪白鵝及玉光村部分地區排淹水問題，長年困擾地方居民，縣議員林聰池（中）爭取改善，經縣政府評估後今年投入施作。（記者王峻祺攝）

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