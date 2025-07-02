北市明水路、中山橋道路遭泥漿污染 環保局開罰6千元

台北市環保局今（2）日發現，聯結車載運泥漿時未妥善覆蓋，導致沿途散落於路面依法告發違規行為人（環保局提供）

2025/07/02 16:38

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市明水路及中山橋附近道路遭泥漿污染，台北市環保局今（2）日發現，聯結車載運泥漿時未妥善覆蓋，導致沿途散落於路面。環保局依法告發違規行為人，並裁罰6000元，也依污染者付費原則求償清潔費用27000元。

環保局指出，接獲民眾反映明水路及中山橋一帶有泥漿污染，面積廣泛，嚴重影響交通安全。該局立即派員到場查察，為防止交通事故及環境惡化，立即調派中山區隊大直分隊與圓山分隊進行緊急清理，迅速恢復市容，確保通行安全。經後續追查，確認為聯結車載運泥漿未加覆蓋，致車輛行駛過程中泥漿沿途灑落，污染道路。環保局除依法重罰違規行為人6000元罰鍰外，還核算緊急清理之人力、車輛數量，向其求償緊急代為清除費用27000元。

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環保局說明，車輛在行進間掉落砂石或泥漿，已違反《廢棄物清理法》第27條規定，除可依法開罰最高6000元外，相關行為人亦應負責清除污染物，若污染情節嚴重影響公共安全，環保局將立即派員清理，並要求行為人繳納緊急清理費用。

環保局呼籲，從事砂石、泥漿等建築資材運輸作業，應妥善加蓋及固定，並注意車速與行車安全，以避免運輸過程中發生溢散滲漏污染路面。民眾如發現有污染行為，請撥打1999市民熱線通報，共同維護臺北市整潔環境與用路人安全。

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