為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市明水路、中山橋道路遭泥漿污染 環保局開罰6千元

    台北市環保局今（2）日發現，聯結車載運泥漿時未妥善覆蓋，導致沿途散落於路面依法告發違規行為人（環保局提供）

    台北市環保局今（2）日發現，聯結車載運泥漿時未妥善覆蓋，導致沿途散落於路面依法告發違規行為人（環保局提供）

    2025/07/02 16:38

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市明水路及中山橋附近道路遭泥漿污染，台北市環保局今（2）日發現，聯結車載運泥漿時未妥善覆蓋，導致沿途散落於路面。環保局依法告發違規行為人，並裁罰6000元，也依污染者付費原則求償清潔費用27000元。

    環保局指出，接獲民眾反映明水路及中山橋一帶有泥漿污染，面積廣泛，嚴重影響交通安全。該局立即派員到場查察，為防止交通事故及環境惡化，立即調派中山區隊大直分隊與圓山分隊進行緊急清理，迅速恢復市容，確保通行安全。經後續追查，確認為聯結車載運泥漿未加覆蓋，致車輛行駛過程中泥漿沿途灑落，污染道路。環保局除依法重罰違規行為人6000元罰鍰外，還核算緊急清理之人力、車輛數量，向其求償緊急代為清除費用27000元。

    環保局說明，車輛在行進間掉落砂石或泥漿，已違反《廢棄物清理法》第27條規定，除可依法開罰最高6000元外，相關行為人亦應負責清除污染物，若污染情節嚴重影響公共安全，環保局將立即派員清理，並要求行為人繳納緊急清理費用。

    環保局呼籲，從事砂石、泥漿等建築資材運輸作業，應妥善加蓋及固定，並注意車速與行車安全，以避免運輸過程中發生溢散滲漏污染路面。民眾如發現有污染行為，請撥打1999市民熱線通報，共同維護臺北市整潔環境與用路人安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播