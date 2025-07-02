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    澎湖北海突然出現大批風機 原來是海市蜃樓引發虛驚

    由赤崁橋往海上遠眺，突然出現整排風機景象。（魏睿宏提供）

    由赤崁橋往海上遠眺，突然出現整排風機景象。（魏睿宏提供）

    2025/07/02 15:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海近來突然出現大批風機景象，引發各界疑慮。白沙籍澎湖縣議員魏睿宏質疑中央政府「暗度陳倉」，偷偷架設風機，但台電再生能源處證實澎湖並未架設海上風機，證實是「海市蜃樓」，一整排風機是雲林外海的景象。

    魏睿宏表示，這幾天從赤崁橋上往北方看，忽隱忽現的一整排大支電扇豎立在海中央，「試問中央政府為什麼不問我們澎湖人」。

    魏睿宏強調，相信就算接下來所有離岸風車與陸上風機組工程的環評通過，澎湖縣政府也絕對不會讓環評凌駕於民意之上，發放動工執照給這些公司廠商。

    針對澎湖北海突現整排風車，台電再生能源處澄清，未在澎湖設立離岸風車，由拍攝地點（白沙赤崁橋）處遠眺海洋，應是雲林、彰化海濱一帶風機，可能是「海市蜃樓」自然發生的光學現象，它會在遙遠的距離或天空中產生虛像，通常出現在海邊或沙漠等地方，這是光線通過不同密度的空氣層，發生折射或反射作用，將遠處的景物投射到空中或地面，會使遠方的景物產生扭曲或錯位的現象，形成虛像。

    空中遠看，雲林外海整排風車景象。（民眾提供）

    空中遠看，雲林外海整排風車景象。（民眾提供）

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