為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    天熱買氣差 北市蛋商公會：雞蛋產地價即起每台斤降3元

    隨天氣變熱，雞蛋買氣變差，北市蛋商公會宣布即起雞蛋每台斤產地價每台斤降3元。（資料照）

    隨天氣變熱，雞蛋買氣變差，北市蛋商公會宣布即起雞蛋每台斤產地價每台斤降3元。（資料照）

    2025/07/02 14:34

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨氣溫變高，雞蛋買氣黯淡，北市蛋商公會今（2日）表示，即起雞蛋產地價每台斤降3元，從25.5元調降為22.5元，批發價明天跟進，從每台斤35元降到32元。

    批發價明跟進

    天氣好熱，隨著氣溫愈高，民眾食欲隨之呈反比，也影響雞蛋買氣，北市蛋商公會理事長林天來表示，經開會決定，即起雞蛋產地價每台斤調降3元，批發價明天跟進，也坦言現在蛋商倉庫隨著天氣愈熱就愈滿，降價有必要。

    林天來進一步指出，除天熱影響買氣，學校目前放暑假，營養午餐團膳停供等也有影響，最重要的是目前雞蛋產量過多，也希望透過價格讓蛋農自主減產。

    至於是否希望政府進場收購雞蛋製作冷凍蛋液？林天來直言，收購做蛋液後也賣不出去，關鍵還是在目前雞蛋產量過多。

    農業部依據大運輸、養雞協會資料顯示，目前生產的蛋雞隻數約3626萬隻，雞蛋日產量為12.7萬箱（每箱200顆），超過國人所需的12萬箱。

    養雞協會副理事長林漢章表示，目前的蛋價對蛋農來說根本不敷成本，雞蛋每台斤成本約28元，並指出原協議蛋商公會若因倉庫報倉、堵蛋要調價須告知養雞協會，但完全沒通知，也認為批發價和產地價價差達9元以上不合理，籲公平會應介入調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播