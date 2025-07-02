天熱買氣差 北市蛋商公會：雞蛋產地價即起每台斤降3元

隨天氣變熱，雞蛋買氣變差，北市蛋商公會宣布即起雞蛋每台斤產地價每台斤降3元。（資料照）

2025/07/02 14:34

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨氣溫變高，雞蛋買氣黯淡，北市蛋商公會今（2日）表示，即起雞蛋產地價每台斤降3元，從25.5元調降為22.5元，批發價明天跟進，從每台斤35元降到32元。

批發價明跟進

天氣好熱，隨著氣溫愈高，民眾食欲隨之呈反比，也影響雞蛋買氣，北市蛋商公會理事長林天來表示，經開會決定，即起雞蛋產地價每台斤調降3元，批發價明天跟進，也坦言現在蛋商倉庫隨著天氣愈熱就愈滿，降價有必要。

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林天來進一步指出，除天熱影響買氣，學校目前放暑假，營養午餐團膳停供等也有影響，最重要的是目前雞蛋產量過多，也希望透過價格讓蛋農自主減產。

至於是否希望政府進場收購雞蛋製作冷凍蛋液？林天來直言，收購做蛋液後也賣不出去，關鍵還是在目前雞蛋產量過多。

農業部依據大運輸、養雞協會資料顯示，目前生產的蛋雞隻數約3626萬隻，雞蛋日產量為12.7萬箱（每箱200顆），超過國人所需的12萬箱。

養雞協會副理事長林漢章表示，目前的蛋價對蛋農來說根本不敷成本，雞蛋每台斤成本約28元，並指出原協議蛋商公會若因倉庫報倉、堵蛋要調價須告知養雞協會，但完全沒通知，也認為批發價和產地價價差達9元以上不合理，籲公平會應介入調查。

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