國7新增銜接高屏2快、生態疑慮 環委建議補件再審

交通部高速公路局擬針對國道7號里程更新修正及局部路段採行路線優化調整，提出環境影響環評差異分析報告，專案小組建議補充修正後再審。（記者黃宜靜攝）

2025/07/02 14:26

〔記者黃宜靜／台北報導〕國道7號負責開發單位交通部高速公路局擬針對里程更新修正、局部路段路線調整，如新增銜接高屏2快等，提出環境影響評估差異分析報告；環境部今（2）日召開專案小組審查，會議上，環委關注動植物生態、路線調整的合理性，要求深入研究，建議補充修正後再審。

國道7號興建案在2010年完成規畫，2012年展開環評，2022年環評通過。環境部今日舉行「國道7號高雄路段計畫環境影響評估報告書環境影響差異分析報告」專案小組初審會議，針對里程更新修正、南星計畫臨海工業區路段、大坪頂特定區路段、大寮鳳山路段及鳥松仁武路段等局部路段，採行路線優化調整。調整後路線主線約23.3公里，較原先規劃增加300公尺。

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高公局表示，國道7號預計分擔國1路段車流、台88線進出國1交通運轉，因應高屏2快環評通過，規劃仁武系統交流道銜接，取消國7北出銜接國10西入匝道，避免車量增加。不過，變更後部分仁武路段，可能會影響白鼻心生態，將增加2部紅外線自動相機監測。

高公局指出，部分路段因捷運規劃、地下管線設置及減少住民影響、私地徵收等，因此調整路線，如大坪頂特定區路段東移、調整匝道路線線形；其中以大寮、鳳山路段影響較大，橋下側車道範圍配合主線路段優化一併調整，變更後橋下側車道長度約2公里。

環評委員認為，此案路線現況行經森林，需補充說明變更後沿線受影響喬木數量，並具體說明植栽移植補計畫；該路段有紀錄到白鼻心、過境猛禽等保育類，需補充變更前後物種影響分析，提供紅外線自動照相機等生態監測規劃；另，需加強說明路線調整合理性、補充新增受影響地主數，建議該案補充修正後再審。

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