綠鬣蜥危害加劇！ 雲林首批25名移除獵人上陣

雲林縣府辦理綠鬣蜥移除教育訓練，有25人成為綠鬣蜥獵人。（雲縣府農業處提供）

2025/07/02 14:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國有多個縣市傳出綠鬣蜥危害，雲林縣山、海線逾10多鄉鎮市也有綠鬣蜥蹤跡，避免數量增加危害農作物，雲林縣府開辦綠鬣蜥移除教育訓練課程，首批有25人完成訓練及通過考核，且陸續投入野外移除行動。縣府農業處長魏勝德說，這是雲林縣首批移除大隊，接下來8月還會再山、海線加開教育訓練課程。

綠鬣蜥雖已公告為有危害生態之虞的外來種，禁止輸出入、飼養繁殖及買賣，國內有好幾個縣市政府展開移除工作，縣府農業處表示，雲林近幾年也有民眾通報發現綠鬣蜥蹤跡，縣府委外廠商獲報前往捕捉，或有民眾自行捕捉，有通報捕獲移除資料2023年10隻、2024年15隻，今年至6月底8隻，有出現綠鬣蜥蹤跡的鄉鎮有四湖、崙背、虎尾、口湖、北港、大埤、麥寮、斗南、古坑、斗六及西螺等。

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魏勝德指出，綠鬣蜥已在雲林建立野外族群，避免數量急速增加，移除工作須加強，但捕捉綠鬣蜥不易，且在捉捕過程可能遭受攻擊，因此縣府今年開辦首場綠鬣蜥移除教育訓練課程，邀請專家來傳授捕捉技巧及安全訓練。另縣府亦委託專業廠商在古坑、北港設綠鬣蜥收受站，供完訓具資格民眾繳交捕捉個體並兌換獎勵金，吻肛長小於30公分每隻100元，大於30公分每隻250元。。

魏勝德說，25人已陸續投入野外移除行動，並配合林業及自然保育署開發之綠鬣蜥移除回報APP展開移除作業，期盼能有效抑制雲林野外綠鬣蜥族群的擴散與繁殖。

雲林縣有多個鄉鎮市都發現綠鬣蜥蹤跡。（雲縣府農業處提供）

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