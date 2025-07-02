台中高鐵站沿線路樹遭「斷頭」 外科醫師張豐年怒指「慘不忍睹」

台74線沿線黑板樹遭「斷頭」砍伐。（張豐年醫師提供）

2025/07/02 15:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕台74快速道台中高鐵烏日段車道兩旁，原種滿喬木庇蔭遮涼，台灣護樹協會理事、外科醫師張豐年發現沿線黑板樹皆被「斷頭」砍伐，痛批草木俱遭從底下砍除，殘枝幹遍佈，台中市養護工程處回稱外包施作行道樹植栽改善，將進一步查明原因。

台74線（台中環線）通往台中高鐵站車流頻仍，張豐年昨天（1日）傍晚至筏子溪追蹤拍攝，發現快速道兩旁喬木慘遭濫剪，東側新鎮和路黑板樹皆遭斷頭，對側筏子東街一段者更「慘不忍睹」，不管草木俱遭從底下砍除，殘枝幹遍佈地面。

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張豐年痛批外包商草率行事，表示黑板樹有利筏子溪生態環境，且在酷暑炎夏發揮固碳降低溫室效應作用，若要修剪，僅需把靠近車道枝葉稍事修剪即可，何需盡除，為何養護工程處讓廠商如此濫剪。

施工單位透露，當地進行台中市年度園道綠地行道樹植栽改善工程，7月1至7日進場施作南屯區筏子東街一段（永春路至新鎮和路），喬木高空修剪作業及雜木移除作業，至於為何齊頭砍伐仍待查明。

台中市養工處強調，外包施作行道樹植栽改善，將進一步查明砍伐原因。

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