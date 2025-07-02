為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中電影Fun-in季影片未分級造成觀賞不便 新聞局更換片源

    台中電影Fun-in季影片未標分級，屬保護級影片「烈火少女」列影片清單，張家銨促改善。（圖：張家銨提供）

    台中電影Fun-in季影片未標分級，屬保護級影片「烈火少女」列影片清單，張家銨促改善。（圖：張家銨提供）

    2025/07/02 15:41

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府於暑假期間辦理台中電影Fun-in季活動，規劃巡迴全市各行政區讓孩子們在社區中就能免費欣賞卡通與動畫，但市議員張家銨指出，活動資訊未標示電影分級，其中一部電影「烈火少女」屬保護級，6到12歲以上孩童須家長陪同才能觀看，卻未註明分級資訊，憂將造成家長與孩童觀影上的落差與不便；台中市新聞局從善如流更換普遍級影片，讓更多學童暑假放心看電影。

    張家銨指出，根據市府公布的電影放映時刻表，將放映的電影中包括《烈火少女》（Fireheart），該片在台灣的電影分級屬於「保護級」，僅適合6歲以上觀眾觀看，6至12歲孩童亦需家長陪同，該片在本次活動中分別安排於7月11日在烏日區、8月2日在石岡區播放，但市府在所有宣傳資料與放映表上，均未註明分級資訊，倘若家長帶著年紀不符的孩子前往觀影，才在現場發現無法入場，勢必造成現場混亂與孩子的失落情緒。

    張家銨強調，鼓勵孩子參與公共活動是好事，市府作為主辦機關，應主動查明各片分級，應一併標示每部影片的分級資訊與觀影年齡建議，並在現場做好提醒措施，避免美意變成誤會。

    新聞局表示，每年台中電影放映季，皆會針對具有教育意義或適合闔家觀影娛樂的作品進行選片，《烈火少女》是具有性別平等以及正向教育意義的作品；因該片分級為保護級，為兼顧全齡層市民家人共享觀影樂趣，將更換片單，未來各項公開放映活動會一律以普遍級為選片原則。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播