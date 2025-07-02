台中電影Fun-in季影片未分級造成觀賞不便 新聞局更換片源

台中電影Fun-in季影片未標分級，屬保護級影片「烈火少女」列影片清單，張家銨促改善。（圖：張家銨提供）

2025/07/02 15:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府於暑假期間辦理台中電影Fun-in季活動，規劃巡迴全市各行政區讓孩子們在社區中就能免費欣賞卡通與動畫，但市議員張家銨指出，活動資訊未標示電影分級，其中一部電影「烈火少女」屬保護級，6到12歲以上孩童須家長陪同才能觀看，卻未註明分級資訊，憂將造成家長與孩童觀影上的落差與不便；台中市新聞局從善如流更換普遍級影片，讓更多學童暑假放心看電影。

張家銨指出，根據市府公布的電影放映時刻表，將放映的電影中包括《烈火少女》（Fireheart），該片在台灣的電影分級屬於「保護級」，僅適合6歲以上觀眾觀看，6至12歲孩童亦需家長陪同，該片在本次活動中分別安排於7月11日在烏日區、8月2日在石岡區播放，但市府在所有宣傳資料與放映表上，均未註明分級資訊，倘若家長帶著年紀不符的孩子前往觀影，才在現場發現無法入場，勢必造成現場混亂與孩子的失落情緒。

請繼續往下閱讀...

張家銨強調，鼓勵孩子參與公共活動是好事，市府作為主辦機關，應主動查明各片分級，應一併標示每部影片的分級資訊與觀影年齡建議，並在現場做好提醒措施，避免美意變成誤會。

新聞局表示，每年台中電影放映季，皆會針對具有教育意義或適合闔家觀影娛樂的作品進行選片，《烈火少女》是具有性別平等以及正向教育意義的作品；因該片分級為保護級，為兼顧全齡層市民家人共享觀影樂趣，將更換片單，未來各項公開放映活動會一律以普遍級為選片原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法