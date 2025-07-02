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    杏壇芬芳獎 嘉市郭禮瑜、翁瑜旻獲獎

    嘉市蘭潭國中組長郭禮瑜（左）獲杏壇芬芳獎。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市蘭潭國中組長郭禮瑜（左）獲杏壇芬芳獎。（圖由嘉市政府提供）

    2025/07/02 16:59

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年教育部國民及學前教育署「杏壇芬芳獎」出爐，嘉義市蘭潭國中組長郭禮瑜、玉山國中老師翁瑜旻獲獎。郭禮瑜組長任教21年，始終秉持「不放棄每一名學生」信念，用心陪伴每個孩子成長；翁瑜旻總以溫暖與愛心陪伴每位適應不良或轉學生，成為他們在陌生環境中最堅強的心靈依靠。

    市府教育處長郭添財日前到學校貼紅榜向2位獲獎老師道賀，表彰他們在教學現場付出的辛勞與熱忱。

    蘭潭國中校長陳建銘說，郭禮瑜善用激勵制度來激發學生的學習動機，並透過討論式教學讓學生能夠主動思考、勇於表達自己的觀點。

    在課堂外，郭禮瑜更帶領學生拜訪如嚴長壽、沈芯菱、陳樹菊等社會典範人物，讓學生在真實的生命故事中感受到生命的力量，此教學方式，不僅讓學生在知識上成長，更在品格塑造上獲得深刻影響。

    玉山國中校長鄭振銘說，曾有家長表示因「神明指示」特別請託將孩子安排在翁瑜旻所帶的班級中，讓同事戲稱她是「神明認證的好老師」。

    翁瑜旻以自身的生命故事與教學熱忱，深刻影響著學子的生命軌跡，曾協助失落的學生進取向上，而榮獲總統教育獎；郭添財到校表揚當天還有位學生特別從澳洲專程返台，回到玉山國中向翁瑜旻表達祝賀與感謝之意，慶祝翁老師獲得杏壇芬芳獎殊榮。

    嘉市玉山國中老師翁瑜旻獲杏壇芬芳獎。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市玉山國中老師翁瑜旻獲杏壇芬芳獎。（圖由嘉市政府提供）

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